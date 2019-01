Netflix déçoit avec son chiffre d'affaires, repli du titre

Le géant américain de la vidéo en ligne, qui a annoncé cette semaine un relèvement de ses tarifs aux Etats-Unis, a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 27,4% à 4,19 milliards de dollars (3,68 milliards d'euros) alors que les analystes prévoyaient en moyenne 4,21 milliards, selon le consensus IBES Refinitiv.

Le groupe a comptabilisé 8,84 millions de nouveaux abonnés payants dans le monde sur ces trois mois et il en attend un solde net de 8,90 millions pendant le trimestre en cours.

Les analystes anticipaient en moyenne un solde net de 9,18 millions de nouveaux clients au quatrième trimestre et 7,64 millions pour les trois premiers mois de 2019.

Netflix, confronté à l'arrivée de nouveaux concurrents sur son marché cette année, avec notamment le lancement attendu de services de streaming d'AT&T et de Disney en plus de ceux déjà existants d'Amazon et de Hulu, avait prévu d'investir huit milliards de dollars dans des contenus originaux en 2018, un milliard de plus qu'en 2017, au prix d'un creusement de sa dette.

Au quatrième trimestre, le bénéfice net a reculé à 133,9 millions de dollars, soit 30 cents par action, contre 185,5 millions (41 cents/action) un an plus tôt. Les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice par action de 24 cents.

L'action Netflix cédait 4,5% à 337,46 dollars dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street après avoir fini la séance régulière en hausse de 0,51%. Avec une progression de 31% depuis le 1er janvier, la plate-forme affiche la meilleure performance des grandes valeurs internet regroupées dans le club des FAANG, où figurent aussi Facebook, Apple, Amazon et Alphabet, la maison mère de Google.

(Vibhuti Sharma à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)