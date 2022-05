Nette accélération de l'industrie MEM en début d'année

Zurich (awp) - L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) a affiché une forte progression sur les trois premiers mois de l'année. Les entrées de commandes, les chiffres d'affaires et les exportations du secteur ont nettement avancé. La faîtière craint cependant les répercussions de l'inflation, des problèmes logistiques et du protectionnisme.

Au premier trimestre, les entrées de commandes ont augmenté de 11,9% sur un an, tandis que les chiffres d'affaires ont progressé de 12,8% et les exportations de 9,2%, a détaillé lundi la fédération du secteur. Les exportations de marchandises ont ainsi atteint 17,9 milliards de francs suisses pendant la période sous revue.

Le taux d'utilisation des capacités de production dans les entreprises se situait quant à lui à 91,9%, soit largement au-dessus de la moyenne sur plusieurs années de 86,2%.

Selon la faîtière, "la situation des recettes difficiles au cours des dernières années s'est (...) quelque peu détendue" et "d'importants facteurs indiquent (...) la poursuite de la croissance".

"Mais les prix en hausse des matières premières et de l'énergie, l'accentuation des problèmes des chaînes de livraison, le protectionnisme qui se renforce et un éventuel retour de la pandémie forment un cocktail toxique qui pourrait clairement ralentir la conjoncture", a averti la faîtière dans un communiqué.

al/