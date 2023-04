Network International confirme l'offre d'un consortium composé de CVC et de Francisco

L'entreprise britannique Network International, spécialisée dans le commerce numérique, a confirmé jeudi avoir reçu une proposition préliminaire et conditionnelle de la part d'un consortium composé de CVC Capital Partners Ltd et de Francisco Partners Funds.

Les actions de la société étaient en hausse de 25 % à 304 pence à 1310 GMT. Network International, qui fournit des solutions de paiement basées sur la technologie au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré que les discussions avec le consortium se poursuivaient. La société avait une valeur de marché de 1,29 milliard de livres (1,62 milliard de dollars) à la dernière clôture. (1 $ = 0,7983 livre)