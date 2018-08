Neuberger Berman annonce un partenariat de recherche en gestion quantitative au Canada

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neuberger Berman a annoncé le lancement d’un partenariat de recherche avec l’Université de Waterloo afin d’étudier et de développer les techniques d’analyse de données dans le domaine de la gestion d’actifs. "Nous devons continuer à nous développer en gestion quantitative afin de créer des stratégies plus efficaces pour nos clients", souligne Ray Carroll, CIO de Neuberger Berman Breton Hill. "Ce partenariat de recherche nous permet de consolider nos relations avec l’Université de Waterloo, qui nous a toujours fournit des diplômés talentueux à mesure que nous avons développé notre équipe".Cette collaboration suivra une approcheafin de résoudre les problèmes de contrôles optimums qui surviennent dans la construction des portefeuilles, les rééquilibrages et la gestion des risques. Elle permettra également d'aider des étudiants en thèse et en master travaillant sur des projets de recherche pour l'École d'informatique David R. Cheriton de la Faculté de mathématiques ainsi que des étudiants de l'Université de Waterloo, créant ainsi le plus grand programme de coopération éducatif dans le monde.