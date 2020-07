Neuberger Berman développe sa plateforme ESG et élargit son offre avec les actions japonaises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neuberger Berman développe sa plateforme ESG en y ajoutant un nouvel OPCVM qui applique une stratégie d'engagement sur les actions japonaises. Le nouveau fonds UCITS recherche des rendements attractifs grâce à un engagement actif et un dialogue constructif avec les petites et moyennes capitalisations japonaises.Neuberger Berman propose aux investisseurs internationaux un ensemble diversifié de fonds intégrant les critères ESG, dont le Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund, le Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund et le Neuberger Berman Global High Yield Sustainable Action Fund, lancé récemment.