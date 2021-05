Neuberger Berman élargit l'accès au private equity avec le lancement d'un ELTIF

Neuberger Berman lance un fonds de private equity européen long terme (European Long-Term Investment Fund - ELTIF), rendant ainsi accessible son expertise mondiale en private equity aux investisseurs non-professionnels et particuliers éligibles ainsi qu'à leurs conseillers.



Contrairement à la plupart des fonds de private equity traditionnels, dont les seuils d'investissement minimums sont souvent élevés, les investisseurs particuliers éligibles européens (ainsi que les investisseurs professionnels) auront accès à ce fonds à partir d'un investissement minimum de 50 000 euros. La durée de vie prévue du fonds a également été réduite à 8 ans, alors qu'elle est traditionnellement de 10 à 12 ans.



" Le fonds sera investi principalement en Europe et en Amérique du Nord et sera diversifié en termes de zone géographiques, de secteurs et de taille d'entreprises. Ces sociétés auront des stratégies de création de valeur différentes et seront gérées par des équipes dirigeantes de haute qualité, a commenté José Luis González Pastor, Managing Director chez Neuberger Berman.