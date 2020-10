Neuberger Berman intègre les PRI Leaders 2020 0 06/10/2020 | 16:28 Envoyer par e-mail :

Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, annonce figurer dans le groupe PRI Leaders et avoir obtenu auprès des PRI le score A+ dans l'évaluation de ses efforts d'intégration ESG. Il s'agit de la première année où les gérants d'actifs sont devenus éligibles au titre de PRI Leader, qui ne comprenait auparavant que les détenteurs d'actifs. " La nouvelle désignation n'a été attribuée qu'à 20 des 2400 gérants d'actifs signataires des PRI ", souligne la société américaine.A cette occasion, Jonathan Bailey, Responsable de l'investissement ESG chez Neuberger Berman, a déclaré : " Le risque climatique physique et de transition a été au centre de nos efforts d'engagement auprès des entreprises en portefeuille, notamment à travers notre initiative innovante de vote par procuration anticipé NB25+. Et à la demande de nos gérants de portefeuille, nous avons formalisé, et sommes en train de mettre en œuvre, une politique d'exclusion sur l'extraction de charbon thermique et l'expansion des producteurs de charbon, car nos professionnels de l'investissement estiment qu'il n'y a pas d'argument économique pour établir de nouveaux investissements directs dans ces actifs ".