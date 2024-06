Neuberger Berman : la BCE va maintenir sa politique restrictive en 2024, mais à un degré moindre

Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger Berman s’attend à ce que la BCE maintienne sa politique restrictive cette année, mais à un degré moindre, avec un taux directeur ramené à 3 %. Dans ce contexte, il prévoit une surperformance des obligations en euros, avec un taux Bund à 10 ans inférieur à 2,25 %.



" Aujourd'hui, la question n'est plus que de savoir combien de temps il faudrait pour que l'inflation revienne à 2%, ce qui signifie qu'un taux directeur de 4% est un peu trop restrictif pour la norme de la zone euro, validant une première baisse jeudi " analyse-t-il.



Selon le gestionnaire d'actifs, on peut s'attendre à ce que la tendance baissière de l'inflation sous-jacente reprenne après le rebond de mai. " Mais comme la BCE l'a expliqué à plusieurs reprises, l'évolution de l'augmentation des salaires constitue le critère le plus pertinent pour sa future politique de taux ", explique Neuberger Berman. Ce dernier fait remarque que le chiffre du premier trimestre a enregistré une nouvelle augmentation de 4,7% en glissement annuel, bien au-delà de sa limite de 3%, tirée principalement par l'Allemagne.



" Il s'agit clairement d'un problème, mais les nouveaux indicateurs principaux signalent des augmentations salariales négociées plus faibles, ce qui signifie que la BCE peut commencer à réduire ses taux directeurs, mais qu'elle devrait rester prudente en fonction des données " explique Patrick Barbe.