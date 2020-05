Neuberger Berman lance le fonds 5G Connectivity

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neuberger Berman lance le fonds UCITS 5G Connectivity. La stratégie, l'une des toutes premières dédiées à la thématique 5G, existe depuis décembre 2017 et affiche plus de 4,2 milliards de dollars sous gestion. Elle sera désormais disponible au format UCITS. Ce fonds thématique d'actions internationales sera investi dans les principales entreprises qui facilitent ou bénéficient de la 5G et de la connectivité de demain, y compris l'infrastructure de réseau 5G, l'internet des objets (IoT), les applications et services.Il se concentrera sur les entreprises dont plus de 50 % de la croissance des bénéfices futurs provient de la mise en place de la 5G et comptera entre 40 et 60 lignes.Il prendra également en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de construction de portefeuille et ne détiendra aucune société présente sur la liste d'exclusion ESG de Neuberger Berman.Le fonds sera cogéré par YT Boon, du bureau de Neuberger Berman à Hong Kong, et Hari Ramanan qui est quant à lui basé à New York." Dans la phase initiale de déploiement de la 5G, nous nous concentrerons sur l'infrastructure du réseau, tandis que nous envisageons une plus grande exposition aux fournisseurs d'applications et de services dans la dernière phase de développement de la 5G " a déclaré YT Boon.