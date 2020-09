Neuberger Berman lance le fonds UCITS China A-Share 0 16/09/2020 | 12:16 Envoyer par e-mail :

Cette nouvelle stratégie d'investissement se concentre sur les entreprises de bonne qualité, dotées d'équipes de direction expérimentées, ayant fait preuve de performances constantes sur le long terme et disposant d'activités bien positionnées pour une croissance domestique durable, soutenue par les politiques gouvernementales et les tendances générales de l'industrie.



L'approche du fonds repose sur de fortes convictions et s'appuie sur une recherche fondamentale bottom-up.



Le fonds comptera entre 30 et 50 positions en portefeuille et visera un tracking error de 4 à 8 % par rapport à son benchmark le MSCI China A (onshore). En collaboration avec l'équipe ESG internationale de Neuberger Berman, le fonds évaluera également de manière régulière la notation ESG de ses positions.





Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, lance le fonds Neuberger Berman China A-Share Equity en format UCITS domicilié en Irlande. Il est géré par Ning Meng, Gérant Senior, qui a rejoint la société de gestion en 2019 avec une solide expérience de 19 ans dans le secteur.