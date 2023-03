Neuberger Berman lance son troisième fonds d'investissement européen à long terme

Neuberger Berman a annoncé le lancement de son troisième fonds d'investissement européen à long terme de capital-investissement (le NB Direct Private Equity 2023 ELTIF), suite à la levée du second vintage en 2022. Ce récent lancement vient élargir l'offre mondiale de Neuberger Berman en matière de capital-investissement, permettant aux investisseurs individuels et professionnels qualifiés ainsi qu'à leurs conseillers d'y accéder plus facilement.



Le fonds requiert un investissement minimum de 25 000 euros pour les investisseurs européens avec une stratégie de co-investissement axée uniquement sur le private equity.



Le fonds investira directement au capital d'entreprises principalement via des co-investissements majoritairement en Europe et en Amérique du Nord. Le portefeuille est diversifié en termes de secteurs d'activité, de tailles d'entreprises, de stratégies de création de valeur et de management de haute qualité.



Neuberger Berman gère actuellement deux autres fonds ELTIF de private equity et plusieurs autres véhicules destinés au marché intermédiaire mondial. Le fonds ELTIF 2022 de Neuberger a levé un total de 210 millions d'euros, au-dessus de l'objectif fixé.