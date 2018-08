Neuberger Berman lance un fonds dédié à la mobilité de nouvelle génération

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, lance une stratégie UCITS investissant dans les principaux catalyseurs et bénéficiaires de l’évolution à long terme de la mobilité de nouvelle génération. Ainsi, le "Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund" a pour objectif d’exploiter les opportunités d’investissement générées par la disruption incessante de l’industrie du transport mondial.Issus de la plateforme de recherche mondiale de Neuberger Berman, les trois gérants du fonds Saurin Shah, Yan Taw Boon et Michael Barr géreront un portefeuille de 40-60 actions triées sur le volet, dans le but d'obtenir une exposition aux sociétés proposant des solutions liées à la multiplication des véhicules connectés, électriques ou encore autonomes, autant qu'à celles pouvant tirer profit de ces nouvelles technologies.