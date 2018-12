Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, lance une gamme de stratégies obligataires européennes gérée par son équipe basée à Paris.Il s'agit des stratégies en en format UCITS : Neuberger Berman Euro Short Term Enhanced Cash, Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund et Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund.Le fonds Neuberger Berman Euro Short Term Enhanced Cash vise à surperformer son indice de référence de 1% sur un horizon de placement d'un an avec une volatilité limitée à 1%.Le fonds Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond vise à surperformer l'indice BBG Euro Aggregate de 1% sur une période de trois ans, sur la base d'une approche de forte conviction, avec une duration comprise entre 2 et 8 ans et une volatilité de 4%.Le fonds Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return vise à générer une performance supérieure au marché monétaire de +3,5% sur un horizon de trois ans, quelles que soient les conditions de marché, avec une fourchette de duration comprise entre -3 et + 6 ans et une volatilité de 6% maximum.Ces trois fonds seront gérés par une équipe de six professionnels récemment recrutée en provenance de BNP Paribas Asset Management. Basée à Paris, l'équipe est dirigée par Patrick Barbe, qui dispose de 30 ans d'expérience dans l'investissement. Chez BNP Paribas AM, Patrick Barbe était le Directeur des investissements pour la stratégie Euro Sovereign & Aggregate Fixed Income et était responsable d'environ 49 milliards d'euros d'actifs sous gestion.