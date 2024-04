Neuberger Berman : "le taux annuel de l'inflation en zone euro chutera à près de 2%"

Le 10 avril 2024 à 15:19 Partager

En mars 2024, l'inflation dans la zone euro a été plus faible que prévu. Il est à noter que le taux de base a également baissé. Toutefois, les prix des services sont restés à 4%. "Le chiffre de mars a confirmé la tendance baissière de l'inflation sous-jacente au sein de la zone euro, à 2,95% sur un an glissant contre 3,1% en février et un sommet à 5,5 % en juillet dernier", souligne Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger Berman, en amont de la réunion de la BCE qui se tiendra demain.



Cette baisse s'explique par le recul des prix des produits industriels hors énergie qui sont tombés à 1,1% en en mars, contre 1,6% en février. Compte tenu des chiffres élevés de l'inflation sous-jacente au deuxième trimestre 2023, le taux annuel va chuter techniquement à près de 2% dans les prochains mois. En effet, la question d'une inflation core à 2%, au-delà de l'été, devrait dépendre de la réduction des prix des services : ces derniers sont restés à 4% en année glissante pour le cinquième mois consécutif en mars.



"Nous nous attendons à ce que les prix des services finissent par baisser en raison de la faiblesse de la demande dans la zone euro. Le premier trimestre a été marqué par des mesures particulières et temporaires pour maintenir l'inflation domestique élevée inchangée, comme par exemple la fin de la réduction de TVA mise en place au moment de la crise énergétique et l'augmentation des frais d'assurance et d'hospitalisation", observe Patrick Barbe.