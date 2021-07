Neuberger Berman : mandat multi-actifs crédit de 1,3 milliard dédié à la transition climatique

Neuberger Berman a été sélectionnée par le Brunel Pension Partnership pour gérer un mandat multi-actifs crédit de 1,3 milliard de livres lié à la transition climatique. La stratégie Climate Transition Multi-Asset Credit investit dans de nombreux secteurs du crédit, en mettant l'accent sur les notations inférieures à Investment Grade, et vise à surperformer le cash de 4 à 5 % par an sur l'ensemble du cycle.



Cette stratégie a été conçue pour être alignée sur l'Accord de Paris, afin d'obtenir un portefeuille à émissions nettes nulles d'ici 2050. Des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de carbone ont été fixés pour 2025.



Le mandat sera géré par l'équipe d'investissement en crédit multi-sectoriel de Neuberger Berman, avec les Gérants Seniors Dave Brown, Joe Lynch et Norman Milner.