Neuberger Berman met en lumière le secteur des nouvelles mobilités

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capitaliser sur les nombreuses dynamiques qui animent le secteur des nouvelles mobilités constitue un défi majeur pour les investisseurs, affirme Neuberger Berman. Cela nécessite de comprendre différentes industries ainsi que les répercussions de la réglementation et du changement climatique. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peuvent également apporter une perspective intéressante pour évaluer les risques et les opportunités de ce marché.De plus ajoute le gérant, une recherche fondamentale approfondie sur tous ces secteurs, industries et entreprises, peut révéler certains éléments qui contribuent au succès potentiel de l'investissement sur ce segment en forte croissance et qui transformera certainement de l'économie mondiale.Selon Neuberger Berman, la route à parcourir reste encore longue, mais elle offre de nombreuses opportunités pour ceux qui savent mettre à profit leur expertise et leurs connaissances.