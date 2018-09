Neuberger Berman nomme un nouveau Directeur Europe du Sud

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neuberger Berman a annoncé la nomination d'Alberto Salato au poste nouvellement créé de Directeur Europe du Sud. Basé à Milan, Alberto est en charge des clients de la péninsule ibérique et de l’Italie, sous la responsabilité de Dik van Lomwel, Directeur EMEA et LatAm. Alberto travaillait chez Blackrock Investment Management où il a été Directeur Général et Responsable Clientèle Institutionnelle Italie pendant plus de dix ans. Auparavant, il travaillait chez Franklin Templeton Investments et a commencé sa carrière chez JP Morgan Private Banking à Milan." L'Italie, l'Espagne et le Portugal sont des marchés importants pour nous où la croissance est forte, explique Dik van Lomwel, Directeur EMEA et LatAm, nous avons donc créé ce nouveau poste pour optimiser les synergies dans la région. "