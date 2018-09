Neuberger Berman recrute une équipe obligataire européenne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neuberger Berman annonce le recrutement de 6 professionnels de l’investissement pour renforcer ses compétences en gestion obligataire européenne. L’équipe, qui sera basée à Paris, compte 5 gérants et 1 analyste quantitatif et travaillait auparavant chez BNP Paribas Asset Management.Cette équipe est dirigée par Patrick Barbe qui compte 30 ans d'expérience en investissement. Chez BNP Paribas, Patrick Barbe était Directeur des investissements Euro Sovereign & Aggregate Fixed Income et responsable de la gestion d'environ 49 milliards d'euros d'encours. Patrick Barbe ainsi que les gérants Yanick Loirat, Vito Cavaliere, Antonio Serpico et Sergejs Prala et Leang You Tran en tant qu'analyste quantitatif. Quatre de ces gérants ont travaillé étroitement ensemble pendant plus de sept ans.Cette nouvelle équipe obligataire rejoint une plateforme obligataire mondiale de 133 milliards de dollars d'encours au 30 juillet 2018. Dans les prochains mois, Neuberger Berman prévoit de lancer plusieurs fonds et stratégies de gestion obligataire européenne.