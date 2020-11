Neuberger Berman renforce ses capacités de gestion en Actions Internationales 0 03/11/2020 | 14:35 Envoyer par e-mail :

Hendrik-Jan Boer, qui a 30 ans d'expérience et a passé les 16 dernières années en tant que gérant principal des stratégies Global and European sustainable equity chez NN Investment Partner, rejoint Neuberger Berman.



A ses côtés, les gérants Alex Zuiderwijk et Jeroen Brand, qui ont tous deux en moyenne 20 ans d'expérience, se joignent à l'équipe. Les quatre analystes d'investissement sont Philip Chau, Alex Kushev, Camiel Mulders et Mark van der Geest.

" L'équipe a été l'une des premières à pratiquer l'investissement ESG et à développer une expertise pointue dans l'intégration des facteurs de risque ESG dans son approche d'investissement ". a souligné le gestionnaire d'actifs.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

