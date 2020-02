Neuberger Berman renforce son offre ESG avec le fonds Global High Yield Sustainable Action

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neuberger Berman lance un fonds international High Yield, différencié et géré activement, qui se concentre sur le crédit corporate répondant à des critères d'investissement durable. La stratégie visera les meilleurs émetteurs de leur catégorie grâce à une évaluation systématique des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et des critères d'exclusion discriminants, en mettant l'accent sur un engagement actif auprès des émetteurs sur les facteurs ESG.Les objectifs d'engagement de chaque émetteur sont établis et alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODDs), et les progrès réalisés pour le portefeuille sont communiqués chaque année aux investisseurs.Le fonds investira dans l'univers des titres obligataires High Yield au niveau mondial. Le portefeuille sera diversifié par secteur et par émetteur, comprenant 90 à 150 émetteurs, avec une attention particulière pour la qualité du crédit BB et B.