Neuf États membres de l'UE continuent de soutenir les groupes "terroristes" de la société civile palestinienne.

Israël a désigné six groupes de la société civile palestinienne comme organisations terroristes et les a accusés de canaliser l'aide des donateurs vers les militants, une décision qui a suscité les critiques des Nations Unies et des organismes de surveillance des droits de l'homme.

Parmi ces groupes figurent les organisations palestiniennes de défense des droits de l'homme Addameer et Al-Haq, qui documentent les violations présumées des droits par Israël et l'Autorité palestinienne soutenue par l'Occident en Cisjordanie occupée et qui rejettent les accusations.

Les ministères des affaires étrangères de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Espagne et de la Suède ont déclaré ne pas avoir reçu d'"informations substantielles" de la part d'Israël qui justifieraient une révision de leur politique.

"Si des preuves du contraire étaient disponibles, nous agirions en conséquence", ont-ils déclaré. "En l'absence de telles preuves, nous poursuivrons notre coopération et notre soutien ferme à la société civile dans les TPO (territoires palestiniens occupés).

"Une société civile libre et forte est indispensable à la promotion des valeurs démocratiques et à la solution des deux États."

Israël a capturé la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens cherchent à obtenir les territoires pour un futur État.