Neuf agents de santé kidnappés dans le nord-ouest du Cameroun, une région rétive

Acha Kennedy Ngu, maire de la ville de Batibo où a eu lieu l'enlèvement, a déclaré que les agents de santé avaient été enlevés jeudi et étaient toujours détenus. Ngu n'a pas donné plus de détails car il n'était pas en ville lorsque cela s'est produit, a-t-il dit.

L'identité et les motifs des assaillants étaient inconnus.

Un porte-parole du Conseil de gouvernement d'Ambazonia, dont la branche armée - les Forces de défense d'Ambazonia - est le principal groupe séparatiste armé opérant dans la région, a nié toute responsabilité dans l'enlèvement.

"Ceci est inacceptable et ne représente pas l'esprit de notre mouvement de libération. Les travailleurs médicaux doivent être protégés et non harcelés", a déclaré le porte-parole Capo Daniel à Reuters par e-mail.

Les travailleurs médicaux ont été fréquemment pris pour cible depuis que la crise anglophone du Cameroun est devenue violente en 2017. Des milliers de personnes ont été tuées dans les combats, des atrocités ayant été commises des deux côtés.

Le conflit découle de la marginalisation perçue de la communauté anglophone du Cameroun par la majorité francophone de l'État d'Afrique centrale.