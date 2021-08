Neuf grandes organisations engagées dans le développement structurant de l'immobilier travailleront ensemble afin d'améliorer les conditions et l'accessibilité du marché de l'habitation

L’ÎLE-DES-SOEURS, Québec, 17 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) ainsi que huit autres joueurs clés de l’industrie de l’habitation se sont récemment réunis à Montréal afin d’aborder certains des principaux enjeux touchant les secteurs de l’habitation.



Outre l’APCIQ, les autres intervenants présents lors de cette table de concertation étaient :

Association de la construction du Québec (ACQ);

Association des inspecteurs en bâtiment du Québec (AIBQ);

Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ);

Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ);

Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ);

Institut de développement urbain du Québec (IDU);

InterNACHI Québec;

Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ).

Cette première rencontre a permis à chaque organisation de mettre en lumière certains des enjeux et problématiques propres à son secteur d’activité et qui découlent notamment de la surchauffe immobilière et de la pénurie d’habitations abordables. Des discussions constructives ont permis d’approfondir les sujets abordés et des ateliers en sous-groupes auront bientôt lieu avec pour objectif de formuler des recommandations afin d’améliorer la situation du logement et de l’habitation au Québec.

« Un des objectifs de cette première rencontre était de permettre aux grands joueurs de l’industrie de se réunir autour d’une même table et de travailler à l’élaboration de recommandations qui seront présentées au gouvernement afin de résoudre certains des enjeux liés à l’habitation. Nous croyons à la nécessité de créer une synergie positive pour le développement d'une offre croissante d'habitation », souligne Denis Joanis, président et chef de la direction à l’APCIQ.

Des observateurs du ministère des Finances étaient également présents lors de cette table de concertation.

Les neuf organisations participantes à cet événement représentent collectivement plus de 160 000 membres et elles œuvrent dans une industrie de plus de 60 milliards de dollars.

Sous le leadership de l’ACQ, de l’APCHQ et de l’IDU, une seconde rencontre réunissant les mêmes intervenants, où sera déposé une première série de recommandations et où de nouveaux thèmes seront abordés, est prévue plus tard cet automne.

Cliquez ici pour consulter des photos de l’événement.

Les participants à la table de concertation : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3dc51120-d3a2-4196-867a-92d422dd918e/fr

