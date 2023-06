MOGADISCIO, 9 juin (Reuters) - Neuf personnes ont été tuées vendredi soir dans l'attaque d'un restaurant situé à Mogadiscio, ont annoncé samedi les autorités somaliennes.

Six clients et trois soldats ont péri dans cet assaut revendiqué par les miliciens d'Al Chabaab. Vingt autres personnes ont été blessées. (Abdi Sheikh et Feisal Omar; version française Nicolas Delame)