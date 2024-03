Neuflize OBC Family Office vise 5 milliards d’euros supervisés en 2025

Le 11 mars 2024 à 14:41 Partager

10 ans après sa création, Neuflize OBC Family Office dépasse désormais les 4,3 milliards d’euros de patrimoines supervisés. Sa feuille de route à horizon 2025 vise à atteindre le seuil symbolique des 5 milliards d’euros supervisés. Neuflize OBC Family Office entend également poursuivre sa pédagogie de diversification en faveur des investissements responsables, y compris à impact ; renforcer sa présence auprès des professionnels de la finance et continuer à accompagner ses clients dans leurs recherches de financements d’actifs, y compris à l’international.



"Par son positionnement unique, Neuflize OBC Family Office propose à ses clients le meilleur des deux mondes : l'indépendance de conseil au service des familles, des dirigeants, des professionnels de la finance et une sécurité optimale, par le rattachement à un établissement bancaire pérenne et régulé," a déclaré Valéry Barbaglia, directeur de Neuflize OBC Family Office.