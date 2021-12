Neuflize OBC : la dynamique de l'économie continue de justifier une surpondération des actions

L’année 2022 devrait être caractérisée par une plus grande volatilité sur les actions compte tenu d’une Fed, qui normalisera plus rapidement sa politique monétaire, prévoit Olivier Raingeard, Directeur des investissements de Neuflize OBC. Le gestionnaire d’actifs anticipe ainsi trois hausses des taux l’an prochain, avec un premier relèvement dès la mi-2022 après une fin de tapering en mars. Les fed funds atteindraient 1%. La Fed va prendre en compte l’amélioration rapide du marché de l’emploi et les pressions inflationnistes.



Olivier Raingeard s'attend à une inflation plus importante que ces dernières années en raison des déséquilibres sur le marché de l'emploi et du ralentissement de la globalisation. Les prix à la consommation devrait ainsi progresser de 3,9% l'année prochaine. Pour autant, il n'entrevoit pas un retour au scénario des années 70.



Le gestionnaire d'actifs souligne que la dynamique de l'économie reste forte, avec une croissance supérieure au potentiel, ce qui continue de justifier une surpondération des actions. Elle a cependant été réduite de 4 points sur une allocation équilibre (60%).



Olivier Raingeard fait remarquer que si le niveau des Bourses est élevé, les valorisations sont plus faibles qu'il y a un an. Leur PER est ainsi passé de 26 à 21 car la progression des profits s'est révélée beaucoup plus forte qu'anticipé.



Compte tenu de la croissance économique, le Directeur des investissements de Neuflize OBC juge qu'il existe un potentiel de révision à la hausse des prévisions des bénéfices, actuellement à +8%. Une croissance de plus de 10% est dans le domaine du possible.



S'agissant des actions des pays émergents, Neuflize considère qu'il est encore trop tôt pour y revenir. Pour ce faire, il serait nécessaire que le signal de durcissement de la Fed soit mieux intégré par le marché.