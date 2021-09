Neuron Mobility, opérateur de trottinettes électriques orientées sur la sécurité, s'associe à la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR), une charité canadienne de premier plan en matière de sécurité routière

Neuron Mobility et la principale charité canadienne pour la sécurité routière, la Fondation de recherches sur les blessures de la route, s'associent pour promouvoir la sécurité en trottinettes électriques à travers le Canada.

Le partenariat comprend des conseils sur le matériel de formation des usagers de Neuron, le codéveloppement de campagnes de sécurité et l'analyse des données de sécurité de Neuron

La FRBR travaille avec les gouvernements et les parties prenantes à travers le Canada pour rendre les routes plus sécuritaires et pour réduire le nombre de décès et de blessures sur les routes. Leurs recherches influencent les lois, l'élaboration de programmes et de politiques publiques, l'application de la loi, la santé, l'éducation et la formation dans de nombreux secteurs.

Les trottinettes électriques de Neuron, chef de file en matière de sécurité, disposent d'une gamme impressionnante de nouveautés mondiales et de fonctions de sécurité avant-gardistes, notamment : contrôle du géorepérage, casques intégrés, bouton d'urgence 911, guidage vocal bilingue, détection des chutes et « Suivez le guide »

Au début du mois, Neuron a entamé un projet pilote à Ottawa, une première au Canada, en ajoutant un avertissement sonore permanent à ses trottinettes électriques afin d'alerter les piétons, en particulier les personnes non voyantes, de la présence d'une trottinette électrique.



OTTAWA, 27 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neuron Mobility , l'opérateur de trottinettes électriques qui connaît la plus forte croissance au Canada, a annoncé un partenariat avec la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR), qui ouvrira la voie aux meilleures pratiques en matière de programmes de sécurité destinés pour les trottinettes électriques partagées au Canada.

Établie en tant que charité enregistrée, la FRBR est un institut de recherche indépendant sur la sécurité routière qui travaille avec les gouvernements et les intervenants de tout le Canada pour rendre les routes plus sécuritaires et pour réduire le nombre de décès et de blessures sur les routes. C'est un chef de file mondial en matière de recherche, de développement de programmes et de politiques publiques, d'évaluation et de transfert de connaissances.

Ce partenariat marque une étape importante pour garantir que les programmes de trottinettes électriques partagées s'accompagnent d'une éducation rigoureuse des usagers, d'autant plus que de plus en plus de villes canadiennes adoptent ce nouveau mode de transport.

Dans le cadre de ce partenariat, la FRBR collabore avec Neuron et élabore conjointement des campagnes et des activités visant à promouvoir la sécurité des usagers au Canada. Elle examine également le matériel d'éducation des usagers de Neuron et fournit des conseils à ce sujet, tout en analysant les données de sécurité de Neuron. Ensemble, les partenaires lanceront des campagnes de sécurité basées sur ces activités.

Zachary Wang, président-directeur général de Neuron Mobility, souligne que « la sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons chez Neuron, nous sommes donc ravis de nous associer à la FRBR, le chef de file mondial de la recherche en sécurité routière au Canada. Nous partageons un objectif commun : assurer la sécurité des personnes et prévenir les blessures sur la route. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler ensemble sur une série d'initiatives, en particulier celles qui contribuent à éduquer les usagers à profiter des trottinettes électriques de manière sécuritaire et responsable. »

Il poursuit : « Cette année, nous avons lancé des campagnes ScootSafe avec nos ambassadeurs de la sécurité sur le terrain pour rappeler aux gens les règles et les meilleures pratiques et directives en matière de sécurité. Nous avons introduit notre école de sécurité dans l'application, et nous avons encouragé le port du casque. Nous avons également lancé un signal sonore permanent sur les trottinettes électriques d'Ottawa pour alerter les piétons, en particulier les personnes non voyantes. Nous sommes très enthousiastes à propos du partenariat avec la FRBR, qui est la prochaine étape pour maintenir le rôle de Neuron en tant que pionnier en matière de sécurité au Canada. »

Robyn Robertson, présidente et chef de la direction de la FRBR, a déclaré que « la micromobilité est une question importante de sécurité routière au Canada et nous sommes ravis de nous associer à Neuron et nous nous réjouissons de ce partenariat pour promouvoir la sécurité des trottinettes électriques au Canada. L'accent mis par Neuron sur la sécurité et la collecte de données pour informer les campagnes éducatives, ainsi que sa volonté d'introduire de nouvelles fonctionnalités et des approches de meilleures pratiques pour éduquer ses usagers, en font un partenaire naturel pour nous. »

Elle poursuit : "Les trottinettes électriques constituent une forme de transport alternatif, durable et accessible, qui peut contribuer à réduire les embouteillages et les émissions de carbone. Alors que de plus en plus de villes canadiennes adoptent cette nouvelle forme de transport, nous sommes impatients de travailler ensemble pour éduquer le public sur les façons de se déplacer en trottinette électrique en toute sécurité et pour encourager l'amélioration des infrastructures afin de protéger les usagers. Nous voulons également exhorter les usagers à partager la route et à adopter des habitudes et des stratégies sécuritaires, notamment en portant le casque sur les trottinettes fournies par Neuron, en évitant les distractions et en évitant de boire en conduisant. Le port du casque, même sur le plus court trajet, est fortement recommandé pour protéger l'usager. »

Neuron s'est déjà distingué en tant que leader du secteur en matière de sécurité et a introduit un nombre impressionnant de nouveautés et de caractéristiques novatrices sur le marché des trottinettes électriques.

Neuron a lancé le premier verrouillage de casque contrôlé par une application au monde, qui permet de fixer un casque sur chaque trottinette électrique entre deux trajets, évitant ainsi que les casques ne soient jetés ou volés, et augmentant leur utilisation par les conducteurs. Parmi les autres fonctionnalités, citons la détection de chute, qui permet de savoir si une trottinette électrique a été laissée sur le côté et d'alerter une équipe d'exploitation pour qu'elle la repositionne en toute sécurité ; un bouton d'urgence 911, qui permet de savoir si quelqu'un a fait une chute et d'aider l'usager à appeler les services d'urgence, ainsi qu'un système de guidage vocal bilingue pour éduquer et avertir les conducteurs sur la manière de rouler en toute sécurité. La fonction « Suivez le guide » permet aux amis et à la famille du conducteur de suivre en temps réel le trajet de la trottinette électrique pour plus de sécurité et de tranquillité d'esprit.

La combinaison des technologies GPS et de géorepérage, dont Neuron a été le pionnier, permet aux municipalités de dicter et de gérer les endroits où les trottinettes électriques peuvent être conduites et garées, ainsi que la vitesse à laquelle elles peuvent circuler dans différentes zones. Cette technologie est utilisée pour créer des « zones lentes », où la vitesse maximale est automatiquement réduite, par exemple à proximité des écoles. Elle peut également être utilisée pour créer des zones « interdites » et des zones « interdites de stationnement », ce qui donne aux municipalités le pouvoir de contrôler la circulation des trottinettes électriques dans une zone donnée et de déterminer où ils peuvent être laissés.

À l'échelle mondiale et au Canada, 45 % en moyenne de tous les déplacements en trottinette électrique de location remplacent des déplacements en voiture. Cela réduit la congestion et les émissions de carbone, ce qui soutient les objectifs de transition écologique des municipalités. L'intégration des trottinettes électriques partagées dans les municipalités augmente la fréquentation des petites entreprises et des centres touristiques, ce qui stimule les économies locales. Les trottinettes électriques permettent également d'étendre les réseaux de transport existants.

À propos de Neuron Mobility

Neuron, premier opérateur de trottinettes électriques en Australie et en Nouvelle-Zélande, se différencie en étant le meilleur partenaire des villes tout en étant à la pointe du marché en matière de sécurité et de durabilité des opérations. Fondée à Singapour en 2016, l'entreprise a introduit un nombre impressionnant de premières mondiales et d'innovations novatrices dans le secteur, notamment le remplacement de la batterie des trottinettes électriques, le géorepérage et les casques intégrés. Neuron opère dans 12 sites en Australie et en Nouvelle-Zélande, notamment à Brisbane, Darwin, Adélaïde, Canberra, Townsville, Bundaberg, Auckland et Dunedin. L'entreprise s'est également lancée au Royaume-Uni au cours de l'année 2020 et en Corée du Sud en 2021. Neuron a annoncé son arrivée sur le marché canadien en mai et a depuis obtenu des licences d'exploitation à Ottawa, Calgary, Red Deer et Vernon. Pour plus d’information, visitez : https://www.rideneuron.com/fr

Au sujet de FRBR :

La vision de la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR) est de s’assurer que les gens qui utilisent les routes rentrent chez eux en toute sécurité chaque jour en éliminant les décès sur la route, les blessures graves et leurs coûts sociaux. La mission de la FRBR est d’être une source de connaissances pour des usagers de la route plus sécuritaires et un chef de file mondial en matière de recherche, de développement de programmes et de politiques, d’évaluation et de transfert de connaissances. La FRBR est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui dépend de bourses, de contrats et de dons afin d’offrir des services au public. Pour plus d’information, visitez tirf.ca

