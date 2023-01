New Delhi va freiner la croissance des investissements et les subventions clés - sondage Reuters

Les subventions aux aliments et aux engrais qui aident les deux tiers des 1,4 milliard d'habitants de l'Inde seront également réduites, selon l'enquête.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a plus que doublé les dépenses d'investissement depuis l'exercice 2019/20 dans le but de faire de l'Inde une destination plus attrayante pour la fabrication mondiale. Mais les investissements privés ont été à la traîne de l'avance de New Delhi pendant environ une décennie.

Désormais, ce rythme robuste d'investissements publics devrait ralentir pour atteindre à peine la moitié de son taux précédent au cours de l'exercice fiscal se terminant en mars 2024, selon le sondage Reuters du 13 au 20 janvier auprès de 39 économistes.

Les investissements devraient augmenter d'environ 17 % au cours de l'exercice 2023/24 pour atteindre 8,85 billions de roupies indiennes (109 milliards de dollars), contre une estimation de 7,50 billions de roupies pour l'exercice en cours, lui-même en hausse d'environ 35 % par rapport à l'année précédente.

"Le gouvernement a montré une motivation expresse pour augmenter les dépenses d'investissement, et l'absence attendue d'une reprise robuste des dépenses d'investissement privées rendra les dépenses d'investissement publiques particulièrement importantes pour l'année fiscale 24", a noté Sonal Varma, économiste en chef pour l'Inde et l'Asie hors Japon chez Nomura.

Le total des investissements publics et privés en tant que proportion de l'économie a diminué depuis 2014, lorsque le Bharatiya Janata Party de Modi a été porté au pouvoir.

La formation brute de capital fixe, souvent utilisée comme mesure de l'investissement intérieur, a augmenté à un taux annuel composé d'un peu moins de 8 % depuis lors, en baisse par rapport aux 14 % enregistrés pendant le mandat de 10 ans du précédent gouvernement de l'Alliance progressiste unie.

Le rapport entre cette mesure de l'investissement et la production économique est passé d'un record de près de 36 % en 2007/08 à environ 29 % en 2021/22.

Bien qu'il y ait des signes précurseurs d'une modeste reprise des investissements du secteur privé, les économistes interrogés ont averti qu'un ralentissement économique mondial en cours pourrait la faire dérailler.

L'économie indienne, et donc la capacité du gouvernement à augmenter ses recettes, ralentit. Les économistes du sondage s'attendent à ce que le produit intérieur brut soit 6,0 % plus élevé en 2023/24 qu'en 2022/23, où il devrait être 6,8 % plus élevé que l'année précédente.

Le sondage a également révélé que le gouvernement réduirait les subventions aux aliments et aux engrais de 26 % pour atteindre 3,7 billions de roupies, contre près de 5,0 billions de roupies prévus au cours de l'exercice fiscal actuel.

Quelques économistes ayant participé au sondage ont mis en garde contre une telle réduction, car elle affecterait des millions de personnes dans un pays qui se classe généralement parmi les pires pour la faim.

(1 $ = 81,1830 roupies indiennes)