New Go : Projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Groupe Open au prix unitaire de 33,50 , éventuellement suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies

Acquisition par New Go de blocs d’actions auprès d’actionnaires minoritaires significatifs

Projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Groupe Open au prix unitaire de 33,50 €, éventuellement suivie d’un retrait obligatoire si les conditions sont réunies

Projet de réorganisation des instruments financiers au sein de New Go conférant à Montefiore la prédominance au sein du concert constitué avec les dirigeants fondateurs

New Go1 (ou l’« Initiateur »), actionnaire de contrôle de Groupe Open (ou la « Société ») a informé la Société de la conclusion, le 7 janvier 2022, de deux contrats d’acquisition portant respectivement sur (i) 882.176 actions Groupe Open (Paris:OPN) représentant 10,92% du capital et (ii) 324.424 actions Groupe Open représentant 3,98% du capital, préalablement détenues par Amiral Gestion et Sycomore Asset Management. Ces transactions ont été réalisées au prix de 33,50 € par action.

À l'issue de ces acquisitions, New Go détient 7.064.995 actions représentant autant de droits de vote, soit 87,44% du capital et 86,73% des droits de vote de la Société2.

En outre et suite aux acquisitions susvisées, New Go a également informé la Société de son intention de déposer prochainement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant l’intégralité des actions Groupe Open (Euronext Paris, ISIN FR0004050300, OPN) qu’il ne détient pas encore au prix unitaire par action de 33,50 € (l’« Offre »).

L'Offre est motivée (i) par la volonté de Groupe Open de ne plus faire appel au marché pour se financer, (ii) par la volonté de New Go de proposer aux actionnaires minoritaires de Groupe Open de bénéficier d’une liquidité totale et (iii) par la volonté de New Go d’alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation de Groupe Open.

Cette Offre fait notamment ressortir les primes suivantes :

+20,9% par rapport au cours de clôture de l’action Groupe Open au 7 janvier 2022 ;

+24,6% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 20 derniers jours de négociation ;

+33,7% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 60 derniers jours de négociation ;

+43,7% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 120 derniers jours de négociation ;

+57,4% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 180 derniers jours de négociation ;

+123,3% par rapport au prix de la précédente offre publique (15 € par action).

L’Initiateur a également indiqué son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'Offre si les conditions sont réunies.

En outre, New Go a l’intention de procéder à une réorganisation de ses instruments financiers et notamment au rachat auprès des « dirigeants fondateurs » d’une partie de leurs intérêts économiques au sein de New Go à des conditions équivalentes au prix de l’Offre, tel qu’envisagé dans la documentation contractuelle signée en 2020 et décrite dans la note d’information visée par l’AMF le 10 novembre 2020 sous les numéros 20-545, qui conférerait alors à Montefiore Investment V S.L.P la prédominance au sein du concert constitué par Montefiore Investment V S.L.P et les « dirigeants fondateurs » au niveau de New Go. Le changement de contrôle, qui se traduirait par le franchissement de seuil indirect de 30% du capital et des droits de vote par Montefiore dans Groupe Open, donnera lieu à une information-consultation des instances représentatives du personnel de Groupe Open, à une notification de l’Autorité de la concurrence et à la finalisation des accords entre actionnaires. En tout état de cause, l’offre publique annoncée sera libellée à des conditions qui seront cohérentes avec celles de l’offre publique qui résulterait de ce franchissement de seuils.

Le dépôt de l’Offre est conditionné à la finalisation du contrat de financement d’un montant en principal de 120 millions d’euros. Ce montant financera notamment l’Offre ainsi que les opérations de réorganisation du capital de New Go susvisées.

L’Offre ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire autre que l’examen par l’AMF de sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Le conseil d’administration de la Société se réunira dans les meilleurs délais afin de désigner, sur proposition d’un comité ad hoc, composé en majorité d’administrateurs indépendants, un expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’Offre, en ce compris le retrait obligatoire.

Conformément à la règlementation boursière applicable, l’expert indépendant remettra son rapport définitif à l'expiration d'un délai minimum de vingt jours de négociation à compter de sa désignation.

Au vu des conclusions du rapport de l’expert indépendant, dont les travaux seront suivis par le comité ad hoc susvisé, le conseil d’administration de la Société se réunira afin de se prononcer sur l’intérêt de l’Offre et sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés.

L’avis motivé du conseil d’administration sera mentionné dans le projet de note en réponse de la Société, qui sera déposé à l'expiration d’un délai minimum de quinze jours de négociation suivant le dépôt du projet de note d'information.

A la demande de la Société, la cotation des actions de la Société a été suspendue le 7 janvier 2022 et reprendra le 12 janvier 2022.

L’Initiateur et la Société informeront les actionnaires des principaux développements relatifs à l’Offre.

1 Contrôlée par les « dirigeants fondateurs » de Groupe Open agissant de concert avec la société Montefiore Investment V S.L.P. Les « dirigeants fondateurs » désignant M. Frédéric Sebag, M. Laurent Sadoun, M. Guy Mamou-Mani et Mme Valérie Benvenuto, ainsi que leur holding personnelle et les membres de leur famille concernés.

2 Sur la base d’un capital composé de 8.079.823 actions représentant 8.145.999 droits de vote au 7 janvier 2022, conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’AMF.

