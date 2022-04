New York s'apprête à interdire le gaz naturel dans les nouveaux bâtiments - groupes environnementaux

Les responsables du bureau du gouverneur n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire. Dans son discours sur l'état de l'État en janvier, Mme Hochul s'est engagée à "zéro émission de gaz à effet de serre sur site pour les nouvelles constructions au plus tard en 2027".

Une décision de l'État suivrait des interdictions de gaz similaires dans la ville de New York en décembre et dans des dizaines de petites villes américaines ces dernières années, alors qu'elles cherchent à passer des combustibles fossiles à des formes d'énergie plus propres.

À court terme, les nouvelles lois ne feront pas grand-chose pour réduire les émissions de carbone de New York, car de nombreux bâtiments anciens ne seront pas touchés et les nouvelles structures utiliseront de toute façon de l'électricité produite par la combustion de combustibles fossiles.

À plus long terme, cependant, les émissions de carbone devraient diminuer car la loi sur le climat de 2019 de l'État exige que toute la production d'électricité provienne de sources propres d'ici 2040, dont 70 % d'énergies renouvelables d'ici 2030.

L'industrie gazière a prévenu que l'abandon du gaz ferait grimper les coûts pour les consommateurs, car le chauffage électrique est beaucoup plus cher.

L'économie se remettant de la pandémie, la consommation de gaz de New York a augmenté pour atteindre environ 3,44 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2021, contre environ 3,39 bcfd en 2020 lorsque les lockdowns ont déprimé la demande. Ce chiffre est à comparer au record de 3,63 bcfd en 2018, selon les données fédérales sur l'énergie remontant à 1997.

L'utilisation de gaz par les consommateurs résidentiels et commerciaux de New York a glissé pour la troisième année consécutive en 2021 à environ 1,97 bcfd, le plus bas depuis 2016, tandis que la consommation a augmenté pour les clients industriels à 0,24 bcfd et les producteurs d'électricité à 1,23 bcfd.