NewAlpha AM : 1er closing du fonds de « growth equity » NewAlpha Verto

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NewAlpha Asset Management annonce le closing initial de son 1er fonds de « Growth Equity » au-delà de 100 millions d’euros, levés auprès d’institutionnels français. NewAlpha Verto est un fonds de capital développement qui cible les PME rentables, en forte croissance et à forte composante technologique, dans les secteurs des Technologies, de la Santé et des Niches Industrielles.Le fonds investira en tant qu'actionnaire majoritaire ou minoritaire stratégique dans des entreprises à fort levier opérationnel. Il prévoit de réaliser une dizaine d'investissements et cible des entreprises principalement en France, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 80 millions d'euros." L'expérience et le réseau de l'équipe du fonds NewAlpha Verto dans la Medtech et les TMT constituent des atouts précieux pour satisfaire les besoins de nos clients ", a déclaré Antoine Rolland, président de NewAlpha." Pour ce fonds, nous prévoyons d'ailleurs un second closing à 150 millions d'euros courant 2019 ", a-t-il ajouté.