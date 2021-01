Newhome.ch recrute un co-directeur général

Zurich (awp) - Le portail immobilier Newhome.ch, plateforme commune des banques cantonales, a recruté Roman Timm comme co-directeur général au côté de Jean-Pierre Valenghi, a annoncé lundi la société zurichoise.

"Nous gagnons ainsi en performance et en réactivité et sommes en mesure de nous concentrer pleinement sur notre développement, ainsi que d'être plus proches du marché", a commenté le président Jan Werkmann, cité dans le communiqué.

Avant de rejoindre Newhome.ch, M. Timm était depuis 2012 consultant indépendant en finance et en technologie. Il était également actif au sein du comité d'administration et en tant que partenaire chez Dufour Capital entre 2011 et 2020 et était membre de la direction de la division cartes et paiement du groupe SIX entre 2010 et 2012.

Newhome.ch est issu de la fusion en 2013 des portails immobiliers individuels de plusieurs banques cantonales. Depuis 2017, 18 établissements cantonaux ont rejoint la marque Newhome et en septembre 2019 le portail a ouvert son actionnariat au marché immobilier et compte désormais 500 actionnaires.

