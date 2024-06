Trois législateurs américains ont demandé un examen plus approfondi de NewsBreak, une application d'agrégation de nouvelles très populaire aux États-Unis, après que Reuters a rapporté qu'elle était d'origine chinoise et qu'elle avait utilisé des outils d'intelligence artificielle pour produire des articles erronés.

L'article de Reuters s'appuie sur des documents judiciaires inédits relatifs à la violation des droits d'auteur, sur des courriels de cessation et d'interdiction et sur une note de service de l'entreprise datant de 2022 faisant état de préoccupations concernant les "articles générés par l'IA" pour identifier au moins 40 cas dans lesquels l'utilisation d'outils d'IA par NewsBreak a affecté les communautés qu'elle s'efforce de desservir.

La seule chose qui soit plus terrifiante qu'une entreprise qui s'occupe d'informations générées artificiellement sans contrôle, c'est une entreprise qui entretient des liens étroits avec un gouvernement étranger hostile", a déclaré le sénateur Mark Warner, un démocrate qui préside la commission du renseignement.

"Il s'agit là d'un nouvel exemple de la menace sérieuse que représentent les technologies provenant de pays préoccupants. C'est aussi un rappel brutal que nous avons besoin d'une approche holistique pour faire face à cette menace - nous ne pouvons tout simplement pas gagner le jeu du chat et de la souris avec des entreprises individuelles", a-t-il ajouté.

Les législateurs ont exprimé leur inquiétude quant aux liens actuels et historiques de NewsBreak avec des investisseurs chinois et à la présence de l'entreprise en Chine, où sont basés bon nombre de ses ingénieurs.

En réponse à une demande de commentaire de Reuters sur les déclarations des législateurs, NewsBreak a déclaré qu'il s'agissait d'une entreprise américaine : "NewsBreak est une entreprise américaine et l'a toujours été. Toute affirmation contraire est fausse", a déclaré un porte-parole.

NewsBreak a été lancé aux États-Unis en 2015 en tant que filiale de Yidian, une application chinoise d'agrégation de nouvelles. Les deux sociétés ont été fondées par Jeff Zheng, le PDG de NewsBreak, et elles partagent un brevet américain déposé en 2015 pour un algorithme "Interest Engine", qui recommande des contenus d'actualité en fonction des intérêts et de la localisation de l'utilisateur, a rapporté Reuters.

En 2017, Yidian a été félicité par des responsables du Parti communiste chinois au pouvoir pour son efficacité dans la diffusion de la propagande gouvernementale. Reuters n'a trouvé aucune preuve que NewsBreak ait censuré ou produit des informations favorables au gouvernement chinois.

Ce rapport soulève de sérieuses questions sur Newsbreak, sa relation historique avec une entité qui a aidé le PCC et avec les médias chinois liés à l'État", a déclaré le représentant Raja Krishnamoorthi, le principal démocrate de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, en référence à Yidian et à son ancien investisseur, le média lié à l'État Phoenix New Media.

Les Américains ont droit à une "transparence totale" sur les liens éventuels des distributeurs d'informations avec le PCC, a ajouté M. Krishnamoorthi, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'"algorithmes opaques" et d'outils d'intelligence artificielle pour produire des informations.

Reuters a rapporté les éloges que Yidian a reçus du Parti communiste en 2017, mais n'a pas été en mesure d'établir que NewsBreak a des liens actuels avec le Parti.

La représentante américaine Elise Stefanik, une républicaine, a déclaré que le soutien d'IDG Capital à NewsBreak indiquait que l'application "méritait un examen plus approfondi".

"Nous ne pouvons pas permettre à nos adversaires étrangers d'accéder aux données des citoyens américains pour les utiliser contre les intérêts américains", a-t-elle déclaré.

NewsBreak est une start-up privée, dont les principaux bailleurs de fonds sont les sociétés de capital-investissement Francisco Partners, basée à San Francisco, et IDG Capital, basée à Pékin, selon Reuters. En février, IDG Capital a été ajoutée à une liste de dizaines d'entreprises chinoises qui, selon le Pentagone, collaboreraient avec l'armée de Pékin.

IDG Capital a déclaré à Bloomberg en février qu'elle n'avait aucun lien avec l'armée chinoise et qu'elle ne figurait pas sur cette liste. IDG n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la réaction du législateur.

Francisco Partners n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.