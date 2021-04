Newsmaker : Le patron de Coinbase, Armstrong, prêt à récolter les fruits de la cotation en bourse

Armstrong possède 21,7 % de la bourse de crypto-monnaies basée à San Francisco, selon les documents déposés - une participation qui vaut environ 20 milliards de dollars compte tenu de la valeur projetée de Coinbase

Une telle fortune de papier aurait pu être difficile à imaginer lorsque M. Armstrong a fondé Coinbase en 2012, quatre ans seulement après l'invention du bitcoin par le pseudonyme Satoshi Nakamoto

Le pic du bitcoin cette année-là, à seulement 16 dollars, reflétait le fait que la connaissance des crypto-monnaies était principalement limitée aux passionnés en ligne. Mercredi, il a atteint son dernier sommet, à près de 65 000 dollars.

En 2012, la perspective que de grandes sociétés financières et des entreprises de renom adoptent cette technologie aurait semblé farfelue à de nombreux acteurs du secteur financier

Pourtant, certains qui ont rencontré Armstrong pendant les premiers jours de Coinbase ont parlé de sa compréhension de la façon dont les crypto-monnaies pourraient sauter de l'obscurité au courant dominant.

"Je me souviens avoir rencontré Brian en 2013/2014", a déclaré Tom Glocer, un des premiers investisseurs de Coinbase et ancien PDG de Thomson Reuters. "Brian avait une vision mûre et bien formée des éléments clés qui devaient être construits pour amener les crypto dans la finance et le commerce grand public."

56 MILLIONS D'UTILISATEURS

Depuis sa création, Coinbase a connu une croissance rapide avec l'essor du bitcoin. Elle compte aujourd'hui 56 millions d'utilisateurs dans le monde et possède des actifs estimés à 223 milliards de dollars sur sa plateforme, soit une part de marché de 11,3% du total des actifs crypto, selon les dépôts réglementaires.

Alors que le bitcoin a plus que doublé de prix au premier trimestre de l'année, Coinbase a estimé son chiffre d'affaires à plus de 1,8 milliard de dollars et son bénéfice net entre 730 millions et 800 millions de dollars, contre un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars pour l'ensemble de 2020.

Armstrong, un ingénieur logiciel qui a précédemment travaillé chez Airbnb Inc et également en tant que consultant chez Deloitte & Touche, a reçu un salaire de 1 million de dollars en 2020, avec des options d'achat d'actions supplémentaires et d'autres rémunérations d'une valeur de 58,4 millions de dollars, montrent les dépôts réglementaires.

Le directeur financier de Coinbase, Alesia Haas, a décrit Armstrong comme un visionnaire qui a pu se concentrer sur la construction de l'entreprise à travers les hauts et les bas du marché de la crypto au cours des dernières années

"Brian est la colle qui nous permet de rester tous concentrés", a déclaré Haas dans une interview avec Reuters. "Il a un comportement merveilleux lorsque les choses deviennent difficiles"

Coinbase a résisté aux nombreuses fluctuations du prix du bitcoin et, contrairement à de nombreux grands échanges de crypto-monnaies, elle a jusqu'à présent évité les piratages et les casses qui ont été associés au secteur.

Pourtant, M. Armstrong et son entreprise ont été confrontés à d'autres controverses

L'année dernière, après qu'un grand nombre d'entreprises américaines se soient engagées à lutter contre les inégalités raciales à la suite de la mort en garde à vue de George Floyd, un Noir, qui a déclenché des manifestations dans tout le pays, M. Armstrong a déclaré sur son blog que Coinbase resterait apolitique

Cette position était en désaccord avec les mesures prises par d'autres grandes marques américaines et des startups de la Silicon Valley, ce qui a provoqué le mécontentement de certains employés. Coinbase a offert une indemnité de départ à ceux qui ne voulaient pas accepter cette politique.

"Il est devenu courant pour les entreprises de la Silicon Valley de s'engager dans une grande variété d'activisme social, même ceux qui ne sont pas liés à ce que fait l'entreprise, et il y a certainement des employés qui veulent vraiment cela dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent", a écrit Armstrong.

"Bien que je pense que ces efforts soient bien intentionnés, ils ont le potentiel de détruire beaucoup de valeur dans la plupart des entreprises, à la fois en étant une distraction, et en créant une division interne."

Une porte-parole de Coinbase a refusé tout autre commentaire.