Newton IM (BNY Mellon IM) fait un point sur la présidentielle au Brésil

Les marchés suivront donc de près les résultats de l'élection présidentielle brésilienne, indique Douglas Reed, Economiste chez Newton IM (BNY Mellon IM). Le candidat de droite, Jair Bolsanaro, est considéré comme le plus favorable aux marchés, car il a annoncé que, s’il est élu, il suivrait les conseils de son économiste Paulo Guedes, formé à l’université de Chicago, pour mettre en place sa politique économique, décrypte l'économiste.Le candidat de gauche, Fernando Haddad, est naturellement le plus naturel pour ces électeurs qui s'inquiètent de l'austérité, et il s'est prononcé contre le plafond des dépenses publiques, souligne Douglas Reed.Si celui-ci devait être supprimé, cela serait probablement perçu de façon négative, même si le gouvernement augmentait les impôts afin d'équilibrer le budget.Quoi qu'il en soit prévient l'économiste, même si le nouveau gouvernement adopte une approche prudente pour mieux gérer les finances du pays, le Brésil fait face à des années d'austérité fiscale pour rééquilibrer son budget.Selon Douglas Reed, cela risque de peser sur la consommation, ce qui implique que le taux actuel de croissance économique très lent devrait persister.