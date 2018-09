Newton IM (BNY Mellon) fait le point sur le marché de la bière et des spiritueux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le festival Oktoberfest a ouvert ses portes le week-end dernier à Munich. L’occasion pour Paul Flood, gérant de portefeuille multi-asset chez Newton Investment Management (BNY Mellon IM), de faire le point sur le marché de la bière et des spiritueux. L’expert commence par un constat : le marché de la bière est très concentré, les cinq premiers brasseurs représentant 50 % du volume de production mondiale et contrôlant 65 % des bénéfices de l'industrie.La croissance des volumes s'est ralentie et est restée globalement stable ces dernières années en raison de problèmes à la fois au niveau macroéconomique et de facteurs plus structurels. Une reprise de la demande au sein des marchés émergents, où la consommation de la bière par habitant demeure relativement faible, devrait permettre à ce secteur de renouer avec la croissance, mais des vents contraires structurels en volume, en particulier dans les marchés développés, persistent.Dans de nombreux marchés développés, la démographie est moins favorable, la consommation par habitant étant mature. En outre, les jeunes générations de consommateurs boivent moins d'alcool que leurs parents et grands-parents." Cependant, il ne faut surtout pas céder au pessimisme quant aux perspectives des marchés développés ", prévient Paul Flood.Alors que la croissance en termes de volumes a stagné, les consommateurs aspirent à " boire mieux " en ciblant des bières artisanales plus chères, des bières à faible teneur en alcool ou sans alcool et des boissons maltées aromatisées. Les marchés émergents ont également connu une demande croissante pour des produits haut de gamme, et le déploiement de certaines marques mondiales plus chères s'est donc accéléré.Cette montée en gamme des marchés développés et émergents a entraîné une augmentation de la valeur globale de l'industrie, alors même que les volumes sont restés stables." Bien que le secteur de la bière offre des opportunités d'investissement intéressantes, nous privilégions le segment des spiritueux ", indique le gérant de portefeuille.Contrairement à la bière, l'industrie des spiritueux reste relativement fragmenté malgré un important mouvement de consolidation au cours des deux dernières décennies. Les spiritueux bénéficient d'une croissance du chiffre d'affaires plus solide associée à une meilleure qualité. Ses volumes de production connaissent une forte croissance tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents.L'échelonnement des prix est beaucoup plus marqué dans les spiritueux : une portion équivalente d'eau-de-vie locale coûte un tiers du prix d'une bière sur certains marchés africains, tandis qu'un rare jeroboam de Remy Martin Louis XIII peut rapporter près de 100 000 dollars.Ainsi, les entreprises spécialisées dans les spiritueux sont d'autant plus capables de tirer profit de la tendance à la " premiumisation " observée chez les consommateurs.En outre, la consommation relativement plus faible de spiritueux par habitant au sein des marchés émergents signifie que la marge de croissance future de ce marché tant en volume qu'en valeur est plus importante." D'après nous, Diageo, leader mondial des spiritueux, est idéalement placé pour surfer sur ces tendances favorables pour le secteur grâce à son positionnement en termes de zones géographiques, de produit et de modèle tarifaire ", conclut Paul Flood.