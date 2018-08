Newton IM (BNY Mellon) : « il y a encore beaucoup de nouvelles idées de placement en Inde »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Il y a encore beaucoup de nouvelles idées de placement en Inde et un certain nombre de nouvelles valeurs intègrent la stratégie de Newton IM (BNY Mellon). L'une d'entre elles est l'opérateur de prêts immobiliers indien « Housing Development Finance Limited ». Cette société permet une exposition à la croissance structurelle dans le segment des prêts immobiliers indiens. HDFC Ltd. n'est que le dernier exemple de ce que l'équipe de Newton IM considère comme une société financière indienne prometteuse, s'appuyant sur l'historique d’investissement avec notamment l’exemple d’Edelweiss.Ce prêteur indien est exposé à la hausse de la demande de crédit à la consommation dans tout le pays, et, qui plus est, est bien préparé pour résister à la hausse des taux d'intérêt. Les services financiers non bancaires en Inde est un secteur de prédilection selon nous. On y décèle des tendances attrayantes par rapport aux banques classiques, qui restent en grande partie entre les mains de l'État.En tant qu'entreprise de courtage, la direction d'Edelweiss a vu l'opportunité de s'impliquer dans des secteurs de niche en dehors de l'univers bancaire. Toutefois, l'essentiel de ses activités relève du domaine des prêts et, de plus en plus, de l'assurance.Ces domaines des services financiers sont généralement considérés comme "à haut rendement" : en effet, des secteurs tels que l'assurance sont mûrs pour un déploiement à long terme, étant donné les tendances structurelles dans la finance indienne.Ces tendances comprennent la "financiarisation" des actifs, la démocratisation du crédit, la privatisation du secteur financier (l'État est en perte d'influence dans ce domaine), le passage des services bancaires aux services non bancaires et la localisation des services financiers.