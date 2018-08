Newton IM (BNY Mellon) revient sur le budget italien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le vice-Premier ministre Luigi Di Maio a déclaré que l'Italie pourrait ne pas respecter la règle européenne des 3% de déficit public. « Le budget italien reste source de grande inquiétude, le marché misant de plus en plus sur un scénario pessimiste », estime Jon Day, gérant obligataire chez Newton IM (BNY Mellon IM)." La catastrophe du pont de Gênes a donné au gouvernement une bonne raison de justifier l'augmentation des dépenses et le développement d'une infrastructure qui s'effrite devrait apporter des bénéfices de croissance à long terme pour l'Italie ", explique le gérant.Cependant, si la croissance du déficit provient d'un retour en arrière des réformes précédentes, cela est beaucoup plus problématique pour la santé financière à long terme de l'Italie, ajoute Jon Day.Il convient également de noter que même si des augmentations de dépenses sont annoncées, tout cela ne se produira pas immédiatement, ces augmentations étant prévues pour 2019 et 2020, précise Jon Day, de sorte que l'impact à court terme sur les finances publiques et l'émission d'obligations pourrait être plus limité.