Newton IM nomme Ilga Haubelt en tant que responsable de la gestion actions « opportunités »

Newton Investment Management (Newton), qui fait partie de BNY Mellon Investment Management, a annoncé la nomination d'Ilga Haubelt au poste de responsable de la gestion actions. Ilga sera basée à Londres et sera rattachée au directeur des investissements de Newton, Curt Custard. Elle prendra ses fonctions au sein de la société de gestion le 4 novembre 2019.Cette nomination fait suite à la structuration de l'équipe Actions de Newton, composée de 16 personnes, en deux pôles principaux : d'un côté, l'équipe " Equity Income " et de l'autre l'équipe " Equity Opportunities ".Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Ilga Haubelt, dirigera et gérera une équipe de 10 personnes responsables de l'ensemble des stratégies actives de Newton sur les marchés actions (non axées sur le rendement). Il s'agit des spécialistes en actions mondiales, asiatiques, américaines, émergentes, britanniques et européennes.Ilga rejoint Newton en provenance de Deka Investments, où elle était responsable des actions mondiales, en charge d'une équipe de 23 personnes et des actifs de plus de 15 milliards de dollars. Chez Deka, Ilga a également géré le plus important fonds actions de la société, générant une collecte nette conséquente pour les fonds actions mondiales de Deka Investments.