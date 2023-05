Le producteur allemand de galettes solaires NexWafe a déclaré mercredi avoir levé 30 millions d'euros (33,02 millions de dollars) de fonds supplémentaires pour accélérer la construction de sa première usine commerciale.

NexWafe est l'une des nombreuses start-up allemandes spécialisées dans le matériel solaire qui ont vu le jour ces dernières années, alors que l'Allemagne vise à produire 80 % de son électricité à partir de l'énergie solaire et éolienne d'ici à 2030.

Autrefois leader mondial en termes de capacité solaire installée, l'Allemagne souhaite relancer son industrie des panneaux solaires et réduire sa dépendance à l'égard de la technologie chinoise en matière d'énergies renouvelables.

NexWafe, qui vise à produire des plaquettes solaires vertes monocristallines ultrafines et très efficaces, a déclaré avoir levé 100 millions d'euros jusqu'à présent, ajoutant qu'elle s'attendait à obtenir des fonds supplémentaires au cours du second semestre de cette année.

L'argent servira à accélérer la construction de la première installation commerciale de l'entreprise dans la ville de Bitterfeld, dans l'est du pays, dont la production devrait commencer en 2025, avec une capacité de 250 mégawatts par an.

"Cet investissement marque le début du plan de NexWafe visant à lever des fonds nettement plus importants au second semestre 2023", a déclaré Davor Sutija, directeur général de Nexwafe, dans un communiqué.

Les nouveaux fonds seront versés par le biais d'un accord de prêt convertible et constituent la première partie d'un cycle de financement de série D qui vise un montant inférieur à trois chiffres en millions d'euros.

Le groupe actuel d'investisseurs de NexWafe, dont Reliance New Energy Limited, Aramco Ventures et ATHOS Venture GmbH, ainsi que de nouveaux investisseurs, dont l'Australien Malcolm Turnbull AC et le gestionnaire de fonds spéculatif basé à Singapour Keshik Capital, ont tous contribué à ce tour de table. Keshik Capital, un fonds spéculatif basé à Singapour, ont tous contribué au dernier tour de table, a indiqué la société.

La valorisation de la société sera déterminée après la fin de la série D, mais les experts l'ont estimée à environ 500 millions d'euros, a ajouté la société.

NexWafe a déclaré avoir également convenu de travailler avec Aramco Ventures d'Arabie saoudite sur une future installation de fabrication de plaquettes solaires vertes en Arabie saoudite, avec des investissements provenant du Fonds de durabilité de Saudi Aramco, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars.

(1 $ = 0,9084 euros)