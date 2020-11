Nexstage AM lancement du fonds NextStage Championnes III 23/11/2020 | 11:16 0 Envoyer par e-mail :

Avec Championnes III, NextStage AM complète son programme d'investissement en capital développement dédié aux grands investisseurs institutionnels et professionnels. Le fonds vise des premiers tickets d'investissement compris entre 4 et 10 millions d'euros dans des entreprises rentables à fort potentiel de croissance, réalisant entre 5 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. NextStage AM développe par ailleurs plusieurs autres programmes en matière de capital développement, en particulier avec le véhicule NextStage SCA qui vise des tickets d'investissements au-delà de 10 millions d'euros.



Championnes III a bénéficié du soutien d'investisseurs institutionnels français de premier plan, parmi lesquels AXA France et Bpifrance, investisseurs historiques de NextStage AM qui ont renouvelé leur confiance mais également le soutien de nouveaux grands investisseurs privés (entrepreneurs) et institutionnels (AG2R LA MONDIALE, Crédit Agricole d'Ile-de-France, Caisse d'Epargne Côte d'Azur...) désireux de renforcer leur exposition en matière d'investissement dans les champions de nos territoires.





NextStage AM annonce aujourd'hui le 1er closing de son fonds NextStage Championnes III, dédié au financement en fonds propres des PME françaises innovantes implantées dans les territoires (notamment dans le digital, l'innovation environnementale, la santé intelligente ...) et bénéficiant du Label Relance. Le programme d'investissement du fonds dispose dès à présent d'une capacité d'intervention de 60 millions d'euros pour une taille cible de 100 millions.