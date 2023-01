Next se console du faible taux de chômage au Royaume-Uni -CEO

"Si je regarde les choses qui sont réconfortantes, je pense que la force de l'emploi et des opportunités d'emploi au Royaume-Uni est l'une des choses qui est susceptible de modérer l'effet du fait que les prix augmentent plus rapidement que les salaires", a déclaré Simon Wolfson, PDG de Next, à Reuters.

Il a déclaré que la récession actuelle du Royaume-Uni était très différente des récessions des années 1970, 1980 et 1990, qui étaient structurelles plutôt que liées à l'offre.

"La nature de cette récession est que presque tous les secteurs sont touchés et il n'y a pas un secteur ou une région qui souffre plus que les autres", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cela signifiait qu'il y avait des possibilités pour les personnes qui perdent leur emploi de trouver un autre travail.

Wolfson s'exprimait après que Next ait fait le point sur les ventes de Noël.