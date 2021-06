NextGenerationEU : la Commission européenne achève avec succès la deuxième émission d'obligations

La Commission européenne a levé lundi 27 juin, dans le cadre de sa deuxième opération NextGenerationEU, un montant de 15 milliards d'euros pour financer la relance de l'Europe après la crise du coronavirus et ses conséquences. Cette opération en deux tranches, a consisté en l'émission d'une obligation à 5 ans de 9 milliards d'euros, arrivant à échéance 6 juillet 2026, et d'une obligation à 30 ans de 6 milliards d'euros arrivant à échéance le 6 juillet 2051. Ces deux tranches ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs en Europe et dans le monde.

Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget et de l'administration, a déclaré : « C'est la deuxième fois que la Commission s'est rendue sur les marchés afin d'emprunter au titre de NextGenerationEU et nous avons à nouveau reçu un large vote de confiance de la part de nos investisseurs. Je me réjouis que les fonds levés aujourd'hui puissent contribuer à construire une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente».

L'opération a été sursouscrite plus de 11 fois, avec des offres supérieures à 170 milliards d'euros. En conséquence, la Commission a obtenu des conditions de prix très favorables, à l'instar de la première obligation NextGenerationEU émise plus tôt ce mois-ci et des émissions successives réussies dans le cadre du programme SURE. À la suite de l'opération d'aujourd'hui, la Commission a d'ores et déjà levé 35 milliards d'euros au titre de NextGenerationEU.

Les fonds vont maintenant être utilisés pour les premiers versements au titre de NextGenerationEU, de la facilité pour la reprise et la résilience et d'autres programmes budgétaires de l'UE. D'ici la fin de 2021, la Commission prévoit de lever quelque 80 milliards d'euros d'obligations, qui seront complétées par des titres de créance à court terme de l'UE, conformément au plan de financementpublié en juin 2021.

Plus d'informations sont disponibles dans ce communiqué de presse.