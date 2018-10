NextStage AM : arrivée d'un Senior Partner en charge du développement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NextStage AM, la société de capital développement, annonce l’arrivée de Pascal Macioce en tant que Senior Partner de NextStage pour accélérer le développement du groupe en France et à l’étranger. Sa mission consistera notamment à conseiller la société pour élargir le cercle des investisseurs et des partenaires désireux d’investir dans des Entreprises de Taille Moyenne innovantes.Pascal Macioce a commencé sa carrière au sein du cabinet Arthur Andersen en 1979 où il a occupé différentes fonctions de management et notamment été responsable de l'audit en France. En 2002, il rejoint EY, à la suite de la fusion avec Arthur Andersen. Il étend rapidement ses responsabilités de la France à l'Europe puis à la région EMEIA, dont il devient Directeur général en 2014 en charge des différentes lignes de service (Audit, Conseil, Juridique et Fiscal, et Transactions). Dans cette fonction, il accélère les investissements pour développer notamment l'acquisition de compétences nouvelles et il supervise la relation avec les grands comptes.