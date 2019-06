NextStage AM lance le FCPR NextStage Rendement II

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NextStage AM annonce le lancement de son nouveau fonds décorrélé des marchés financiers : le Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) NextStage Rendement II, à destination des particuliers. Ce nouveau fonds co-investira avec les véhicules gérés par NextStage AM. Le fonds selectionnera entre 10 et 20 Entreprises de Taille Moyenne (entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires) selon une allocation cible de 50% en actions et 50% en titres de rendement (obligations convertibles, obligations, actions de préférence).En contrepartie d'une période de détention obligatoire comprise entre 7 et 10 ans et d'un risque de perte en capital, le fonds sera ouvert à la souscription pour une période d'un an. Le FCPR bénéficiera par ailleurs d'un cadre fiscal avantageux avec une exonération des plus-values et il est également éligible au PEA-PME.Avec le FCPR NextStage Rendement II, les investisseurs bénéficieront du savoir-faire de NextStage AM dans l'investissement dans les Entreprises de Taille Moyenne à fort potentiel de développement, dans des secteurs liés aux grandes tendances de fonds de l'économie telles que l'évolution démographique, la croissance de l'Internet industriel ou la transition énergétique." Le premier FCPR de la gamme rendement lancé en 2013 est en ligne avec ses objectifs initiaux, avec une performance de +44%* au 31 décembre dernier. Notre objectif de performance est similaire pour ce deuxième fonds avec un objectif supérieur à 30% à l'échéance, sans garantie. " a déclaré Jean-David Haas Directeur général de Nextstage AM.