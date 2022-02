NextStage AM nomme un Directeur de Participations 18/02/2022 | 16:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires NextStage AM a annoncé la nomination d’Arthur Vignéras au poste de Directeur de Participations au sein de l’équipe d’investissement non coté. Après avoir débuté sa carrière au Crédit du Nord, au sein de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), il a ensuite travaillé en tant qu’analyste pour la plateforme Alternativa, rattaché au département en charge de l’étude des PME. Il a ensuite rejoint NextStage AM, également en qualité d’analyste, en septembre 2013. Nommé Chargé d’Affaires en 2017, Arthur Vignéras a participé et mené plus de 15 opérations d’investissement et de cession.



Arthur Vignéra est aujourd'hui en charge de l'accompagnement de 7 participations de NextStage AM : WiiSmile, Linxea, Arkose&Co., Coorpacademy, Litige.fr, NaturaBuy et Eurobio Scientific. Il siège en particulier aux conseils de surveillance / comités stratégiques des groupes Linxea, WiiSmile, NaturaBuy et EurobioNext.





© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EUROBIO SCIENTIFIC -0.09% 21.62 -19.61% NEXTSTAGE 0.00% 91 -1.09% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue