NextStage AM s’associe avec Gilles Toulemonde, David Carteret, et Fritz Eisenhart, pour accentuer le développement d’Inova Software, éditeur SaaS d’une plate-forme de Partnering pour les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, dans le cadre d’une opération de 6 millions d'euros. L'arrivée de NextStage AM en tant que nouvel actionnaire de référence répond au souhait d'Inova Software d'accélérer sa croissance.Basée à Lyon, New York et Tokyo, Inova Software prévoit 15 recrutements en 2019 qui viendront s'ajouter aux 50 collaborateurs représentant déjà 18 nationalités. Inova Software réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires hors de France (dont 45% aux États Unis) et prévoit en 2019 une croissance de 40% de ses revenus récurrents.Les solutions d'Inova Software sont utilisées par plus de 120 sociétés dont la moitié des 50 premiers laboratoires pharmaceutiques mondiaux tels que Roche, Novartis, Lilly, Astra Zeneca pour renforcer leurs partenariats externes et faire progresser les avancées thérapeutiques.