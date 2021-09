NextStage: Actif Net Réévalué et résultats financiers du 1er semestre 2021

Croissance de l’ANR soutenue par la dynamique de l’activité

NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM1, annonce aujourd’hui la publication de son Actif Net Réévalué pour le premier semestre de l’exercice 20212.

Reprise dynamique de l’activité pour l’essentiel de nos participations : ‐ Croissance moyenne du CA1 : +20,6% par rapport au 1er semestre 2020 +7,3% par rapport au 1er semestre 2019 Actif Net Réévalué (ANR) au 30/06/21 : ‐ ANR : +4,8% à 230,1 M€2 (vs. 219,7 M€ au 31/12/20) ‐ ANR/action ordinaire : +5,8% à 109,9 € (vs. 103,9 € au 31/12/20) Résultat net sur le 1er semestre 2021 : 12,2 M€ (vs. -21,9 M€ au 30/06/20) Bonne capacité d’investissement : ‐ 48 M€ de trésorerie disponible au 30/06/21 ‐ renforcée par le programme Pépites & Territoires Engagements ESG - RSE renforcés et systématisés dans la stratégie d’investissement

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Le premier semestre témoigne d’une dynamique positive, portée par l’essentiel des participations de NextStage qui affichent en moyenne une croissance de chiffre d’affaires de +20,6% par rapport au 1er semestre 2020. Si l’impact de la crise de la Covid-19 est toujours sensible au premier semestre pour les participations du Tourisme, nous constatons une accélération de l’activité sur l’essentiel du portefeuille. Avec 48 M€ de trésorerie disponible et une capacité d’investissement renforcée par le programme Pépites & Territoires lancé avec AXA France, NextStage est bien positionnée pour saisir les opportunités d’investissement existantes ou à venir. »

Reprise dynamique de l’activité pour l’essentiel de nos participations

La majorité des participations de NextStage démontre un bon niveau d’activité avec une croissance moyenne du chiffre d’affaires5 de +20,6% par rapport au 1er semestre 2020 (+7,3% par rapport au 1er semestre 2019). Cette forte augmentation est particulièrement marquée pour celles positionnées sur des segments digitaux ou disposant de modèles de revenus récurrents.

Au 30 juin 2021, les plateformes digitales innovantes représentaient 57,9% de l’ANR investi pour des effectifs représentant 32,9% du total des 18 participations.

Hausse de l’ANR à 230,1 M€6 au 30/06/21

L’Actif Net Réévalué (ANR) de NextStage au 30 juin 2021 (avant neutralisation des actions de préférence) progresse à 230,1 M€ (+4,8% vs. 219,7 M€ au 31 décembre 2020). L’ANR par action ordinaire au 30 juin 2021 progresse à 109,9 € (+5,8% vs. 103,9 € au 31 décembre 2020).

Les 230,1 M€ d’ANR au 30 juin 2021 se répartissent entre 198,5 M€ de valorisation des 18 participations (86,3% de l’ANR) et 31,6 M€ de trésorerie nette.

48 M€ de trésorerie disponible au 30/06/21 : une bonne capacité d’investissement, renforcée par le programme Pépites & Territoires

Au total au 30 juin 2021, NextStage disposait d’une trésorerie disponible de 48 M€, pour accompagner ses participations incluant 17 M€ de ligne de financement non utilisée.

NextStage AM a lancé en juin, en partenariat avec AXA France, Pépites & Territoires, un programme cible de 500 M€ dont une première tranche de 150 M€ déjà disponible. Ce programme vise à soutenir le plan de relance, co-investir avec NextStage et investir en fonds propres dans les PME & ETI de croissance et innovantes, implantées dans les territoires, permettant un renforcement de la capacité d’investissement de NextStage.

Engagements ESG - RSE renforcés et systématisés dans la stratégie d’investissement

NextStage AM est convaincue que le traitement des sujets ESG - RSE engendre de la création de valeur à moyen et long terme et a ainsi adopté depuis 2009 une approche globale dans toute sa chaine de valeur avec des procédures d’intégration de ces enjeux sur l’ensemble de ses investissements.

Lors du premier semestre, NextStage a renforcé ses engagements ESG - RSE, notamment à travers la réalisation systématique de due diligences ESG poussées sur tous ses nouveaux investissements. La Société définit ainsi une feuille de route ESG - RSE et en suit la mise en œuvre effective pendant la durée de son investissement dans les participations concernées. NextStage a également établi une liste d’exclusions de certains secteurs, comportements, activités controversées et/ou juridictions sensibles de la politique d’investissement.

Résultat net du 1er semestre : 12,2 M€

Le résultat opérationnel de NextStage au 30 juin 2021 s’établit à 12,4 M€ (vs. -21,8 M€ au 30 juin 2020).

Les principaux éléments de composition du résultat opérationnel sont :

la variation de la juste valeur des actifs financiers non courants à 14,4 M€ (vs. -21,1 M€) ;

les revenus des actifs financiers non courants à 0,6 M€ (vs. 2,0 M€) ;

les charges externes de 2,1 M€ (vs. 2,3 M€).

Après prise en compte du résultat de la gestion de trésorerie, le résultat net sur le premier semestre 2021 s’établit à 12,2 M€ (vs. -21,9 M€ au 30 juin 2020).

Evénement post clôture - Réinvestissement dans Dream Yacht Group

NextStage a poursuivi son accompagnement de Dream Yacht Group, qui a connu des difficultés conjoncturelles liées à la pandémie, dans un projet de réinvestissement aux côtés de PPF et du Groupe Bénéteau. Cet investissement va permettre à Dream Yacht Group de renforcer ses fonds propres pour asseoir sa position de n°1 mondial de la location de bateau de plaisance et de saisir les opportunités de développement fortes à venir. A l’issue du closing de l’opération, attendu fin septembre, NextStage deviendra actionnaire minoritaire. Cette opération n’aura pas d’impact sur l’ANR de NextStage à court terme.

Perspectives

Bénéficiant d’une structure financière solide, NextStage développe une stratégie d’investissement rigoureuse et prudente en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier. Sur l’année 2021, NextStage poursuit l’accompagnement de ses participations pour optimiser leur croissance et leur création de valeur.

A moyen et long terme, NextStage prévoit une reprise de la dynamique des investissements avec les bénéfices de la politique de co-investissement avec le programme Pépites & Territoires, et la poursuite du programme de cessions.

Agenda

25 novembre 2021 : ANR du 3 e trimestre 2021

trimestre 2021 17 mars 2022 : Résultats annuels ANR du 4 e trimestre 2021

trimestre 2021 9 juin 2022 : Assemblée Générale

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Swiss Life... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage (les plateformes digitales) , l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). Depuis 2015, NextStage a constitué, étape par étape, une plateforme de private-equity, multi-stratégie, représentant un actif total de 6,1 Mds€, directement ou indirectement. NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

Annexes

Bilan (IFRS) au 30/06/21 avec mise à la juste valeur des participations au 30 juin 2021

ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/21 31/12/20 ACTIFS NON COURANTS Actifs fi. non courants : actions 162 988 150 408 Actifs fi. non courants : obligations 28 931 27 571 Actifs fi. non courants : avances cptes.c 6 591 5 300 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 198 510 183 279 ACTIFS COURANTS Autres actifs 2 306 1 119 Equivalents de trésorerie 28 988 34 505 Trésorerie 922 1 353 TOTAL ACTIFS COURANTS 32 216 36 977 TOTAL ACTIF 230 726 220 256 PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/21 31/12/20 CAPITAUX PROPRES Capital 8 280 8 357 Primes liées au capital 199 650 201 822 Réserves 10 005 49 172 Résultat de l'exercice 12 199 -39 685 TOTAL CAPITAUX PROPRES 230 134 219 666 PASSIFS COURANTS Emprunts et dettes financières court terme - 36 36 Dettes sur actifs financiers non courants - - Dettes fournisseurs et autres dettes 556 554 TOTAL PASSIFS COURANT 592 590 TOTAL PASSIF 230 726 220 256

Compte de résultats (IFRS) au 30/06/21 avec mise à la juste valeur des participations au 30 juin 2021

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en milliers d'euros) 30/06/21

(6 mois) 30/06/20

(6 mois) 31/12/20

(12 mois) Variation de juste valeur des actifs financiers non courants 14 350 -21 132 -33 813 Variation dépréciation des comptes courants (coût amorti) -408 - -2 748 Revenus des actifs financiers non courants 595 1 998 2 689 Charges externes -2 143 -2 665 -5 184 RESULTAT OPERATIONNEL 12 393 -21 798 -39 056 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie -62 -107 -111 Coût de l'endettement financier brut -132 - -519 COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET -194 -107 -629 Autres produits financiers - 10 3 Autres charges financières - -2 -2 RESULTAT NET 12 199 -21 897 -39 685 Variation de la réserve de conversion - - - Gains et pertes actuariels - - - Variation de la Juste valeur des actifs financiers - - - RESULTAT GLOBAL 12 199 -21 897 -39 685 Résultat par action ordinaire (€) 5,82 -10,35 -18,78

1 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€

2 États financiers ayant fait l’objet d’un examen limité des Commissaires Aux Comptes

3 Chiffres d’affaires estimés des participations, moyenne pondérée par la valorisation des 18 participations au bilan au 30/06/21

4 Avant neutralisation des actions de préférence

5 Chiffres d’affaires estimés des participations, moyenne pondérée par la valorisation des 18 participations au bilan au 30/06/21

6 Avant neutralisation des actions de préférence

