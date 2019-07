NextStage : accompagne YSEOP, l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle dédié au langage naturel pour accélérer sa croissance, en particulier aux Etats-Unis

Regulatory News:

NextStage (Paris:NEXTS), plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce aujourd’hui un investissement dans la société YSEOP, pépite française de l’intelligence artificielle et un des leaders mondiaux dans le domaine du Natural Language Generation (NLG), pour soutenir son développement à l’international.

Créée en 2007, par Alain Kaeser, sur la base de travaux de recherche initiés au sein de l’Ecole Nationale Supérieure (ENS) Cachan, YSEOP est un acteur clé de l’Intelligence Artificielle (IA) faisant partie des meilleurs spécialistes mondiaux de la NLG intervenant principalement auprès d’entreprises du CAC 40 et du Fortune 500. Après des investissements dans YSEOP réalisés en 2017 et 2018 via ses véhicules non cotés, NextStage AM a décidé de continuer à soutenir le développement de la société en réinvestissant, via sa plateforme cotée NextStage, un montant de 8,3 millions €.

Les précédents investissements de NextStage AM ont permis à YSEOP de se structurer et d’accélérer le déploiement de sa solution NLG, notamment dans le marché bancaire et des services financiers. L’espèce humaine a créé plus de data depuis un an que depuis le début de l’histoire de l’humanité. YSEOP a connu une véritable accélération de l’utilisation de son outil phare et travaille déjà avec de grands acteurs financiers français et étrangers tels que BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, ou encore l’agence de notation financière Moody’s.

YSEOP s’est également lancé à la conquête du marché de la pharmaceutique et a récemment annoncé à VivaTech un partenariat stratégique mondial avec Sanofi pour déployer l’utilisation de la NLG au sein du groupe avec pour premier but l’automatisation des documents réglementaires nécessaires à la mise sur le marché des nouveaux médicaments. A la vue des premiers retours très positifs, YSEOP ambitionne d’étendre sa solution à d’autres étapes du développement de médicaments.

L’introduction réussie d’YSEOP sur le marché de la pharmacie illustre la capacité de sa plateforme NLG nouvelle génération à capitaliser sur le savoir métier des clients et la mise en œuvre des best practices de l’IA, pour fournir une réponse accélérée à des cas d’usages spécifiques.

YSEOP compte à présent près de 80 salariés principalement en France, aux Etats-Unis et en Colombie. Déjà initié depuis quelques années et bien aidé par Craig Vachon, Senior Partner de NextStage AM aux Etats-Unis, le développement sur le marché américain sera accéléré grâce à cette nouvelle levée de fonds. D’ici à 2022, YSEOP devrait réaliser près de la moitié de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis.

« Nous sommes convaincus par le travail réalisé par l’équipe de YSEOP emmenée par Emmanuel Walckenaer CEO et son fondateur Alain Kaeser, comme par la forte croissance d’YSEOP et la montée en puissance du déploiement de ses solutions NLG qui apportent du sens à un monde submergé par les data. Nous sommes fiers de continuer à soutenir les ambitions de cette pépite française, et son développement sur le marché américain. Le marché de la santé, en forte mutation, constitue comme celui de l’industrie financière, un potentiel également très important pour YSEOP qui par ailleurs continue à nouer des partenariats significatifs comme celui établi avec Oracle » commente Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM.

« Nous sommes fiers de la confiance placée par NextStage dans YSEOP et de la poursuite de notre aventure commune. La compréhension par NextStage des enjeux du marché de l’intelligence artificielle et du langage naturel, comme leur connaissance du marché américain nous conforte dans l’idée qu’il s’agit du bon partenaire pour nous épauler dans notre aventure entrepreneuriale. L’Intelligence Artificielle est une technologie qui transforme l’approche des marchés pour les entreprises comme pour leur organisation. Nous entendons continuer à cultiver en profondeur notre expertise dans ce domaine au service de nos grands clients afin d’exploiter le potentiel offert par le marché de la transformation des data en langage naturel. » précise Emmanuel Walckenaer, Président d’YSEOP.

A propos d’YSEOP :

YSEOP est une société internationale spécialisée dans l’intelligence artificielle et un des pionniers dans la technologie de génération de texte en langage naturel (NLG). Fondée à Lyon, avec son siège à Paris, elle est présente en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, et en Colombie. Le logiciel breveté d’YSEOP allie l’automatisation des process business et la traduction de données, en langage naturel pour générer des textes et dialogues hautement personnalisés et pertinents. Les applications de cette solution sont centrées sur l’intelligence de la relation client, la business intelligence augmentée.

YSEOP optimise la capacité à extraire le sens et la valeur des datas générées par les grandes entreprises pour améliorer le dialogue et la valeur ajoutée avec les clients. Grâce à une meilleure compréhension et réactivité aux besoins des clients, YSEOP répond à leurs demandes dès la première interaction, avec pour effet de booster la satisfaction client, les ventes et plus globalement l'efficacité de la relation client.

La solution d’YSEOP intervient également en tant que complément aux outils de business analytics, en automatisant l’extraction de données et leur donnant tout leur sens dans un langage clair et compréhensible par tous.

YSEOP comble le fossé entre le Big Data et l’interaction humaine en permettant un dialogue machine-to-machine et machine-to-human à travers l’intégration de technologies de Natural Language Understanding (NLU), Natural Language Generation (NLG) et Ontologies.

Son développement est rapide auprès des plus grandes entreprises aussi bien dans le domaine de l’industrie financière (Credit Agricole, SG, Moodys, BNP Paribas...) que dans le domaine de l’industrie pharmaceutique (Sanofi…), ou dans le domaine technologique (Oracle), tant en Europe qu’aux Etats Unis et au travers de partenariats avec des acteurs stratégiques tels que Cap Gemini, Accenture, LTI….

https://yseop.com/fr/

À propos de NextStage :

NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. Son capital est détenu par de grands actionnaires de premier plan tels que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi...comme par des entrepreneurs et investisseurs particuliers. NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage, l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

Intervenants :

Yseop : Alain Kaeser (fondateur et directeur de la stratégie), Emmanuel Walckenaer (Président)

NextStage AM : Grégoire Sentilhes (Président), Craig Vachon (Senior Partner US), Michaël Strauss-Kahn (Directeur de Participation), Jérémy Ballet (Chargé d’affaires)

Avocat Société : Villechenon (Amélie Maindron, Morgan Hunault-Berret)

Avocat NextStage : Volt Associés (Lucas d’Orgeval, Guilhem de Courson)

Plus d’informations sur info-investor@nextstage.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190710005673/fr/