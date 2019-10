NextStage : et Mirova accompagnent Port Adhoc dans son développement européen

Regulatory News:

NextStage (Paris:NEXTS), plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS) et Mirova via le fonds BTP Impact Local, annoncent aujourd’hui investir aux côtés notamment de Naxicap et NGE dans Port Adhoc, leader privé des ports de plaisance en France, pour amorcer son développement européen à l’occasion de l’acquisition de 3 marinas en Hollande.

Créée en 2004, Port Adhoc est une société française dédiée à la plaisance dont le savoir-faire repose sur la gestion et le développement de ports de plaisance à flot ou à sec dans les territoires, ainsi que l’amélioration de « l’expérience plaisance » à travers le développement de services en BtoC et BtoB.

Co-fondée par Gilles Tersis et Stéphane Audoynaud, Port Adhoc avait pour vocation à l’origine de créer et gérer des infrastructures portuaires sur le littoral français pour répondre au déficit chronique de places dédiées aux bateaux de plaisance : alors que la France dispose de la 2ème façade maritime au monde et que la flotte de bateaux est estimée à 600 000 unités, seulement 280 000 places de ports et mouillages sont dénombrées en France.

Dans les années 2010, alors que la société gère plusieurs ports à flot et à sec en concessions notamment, Gilles Tersis et Stéphane Audoynaud anticipent que le modèle classique de ports de plaisance s’essouffle. A contrario des stations de ski, qui se transforment pour offrir une expérience « montagne » globale, les ports n’ont pas su évoluer pour répondre aux attentes des nouveaux plaisanciers. Pour faire face à ce besoin, Port Adhoc fait ainsi évoluer son modèle pour devenir un gestionnaire d’actifs portuaires dont l’ambition est de moderniser les ports et les faire évoluer en bases de loisir, capitalisant sur la tendance de fonds de l’économie positive et du partage. Les principaux objectifs du groupe visent à améliorer les services aux plaisanciers, faciliter la location de bateaux entre particuliers ou professionnels et créer une offre complète de loisirs nautiques, dépassant la seule navigation de plaisance.

L’opération d’augmentation de capital de 22 millions à laquelle participent notamment NextStage, Mirova via le fonds BTP Impact Local, Naxicap et Esfin Participations doit permettre à Port Adhoc d’accélérer la transformation de ses actifs existants, développer de nouveaux services pour les plaisanciers (Eco-borne, digitalisation de la capitainerie…) et amorcer son développement européen avec l’acquisition de 3 marinas en Hollande.

Situées près d’Amsterdam et Rotterdam, les marinas de Naarden, Muiderzand et Bruinisse sont cédées par le groupe familial Den Daas Groep et disposent en tout de près de 3 000 places à destination des plaisanciers. Réputés pour la qualité de leurs installations et leur environnement, ces 3 ports constituent une opportunité de choix pour le développement du groupe en Europe et de son offre de loisir centrée sur le nautisme.

« En 15 ans, Gilles et Stéphane ont réussi à créer un acteur privé leader dans la gestion des ports de plaisance en France et ont développé des outils et un savoir-faire qui n’a pas d’équivalent en Europe. Leur projet résolument innovant qui s’inscrit dans la tendance de fonds de l’économie du partage va permettre aux ports de plaisance de franchir un vrai cap qui sera bénéfique aux plaisanciers comme aux villes portuaires. » commente Jean-David Haas, Directeur Général de NextStage AM.

« Nous sommes ravis de devenir à l’occasion de cette opération le premier actionnaire de Port Adhoc aux côtés de NextStage et NGE. Le secteur de la plaisance est en pleine mutation et appelle à un renforcement et une conception nouvelle des investissements en infrastructures portuaires, dirigés vers la réduction du déficit de places, une intégration plus forte avec les politiques d’urbanisme locales et le développement de services nouveaux. Ces investissements génèrent des impacts positifs importants pour les territoires et renforcent leur attractivité sur le long terme. Port Adhoc démontre déjà sa capacité à s’inscrire dans le cadre de modes de gestion publics / privés variés au service des territoires et entame un nouveau chapitre de son développement tant en France que dans le reste de l’Europe. Nous avons à cœur de soutenir la société et son management à la fois dans le déploiement de solutions d’innovation digitale à l’endroit des clients et dans le développement d’infrastructures durables et de services d’excellence » ajoute Guillaume Faroux, Directeur du fonds BTP Impact Local.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter à nouveau à nos côtés NextStage AM qui nous accompagne depuis près de 10 ans et nous a aidé à repenser le modèle de gestion des ports de plaisance. Cette augmentation de capital est aussi l’occasion d’accueillir BTP Impact Local à notre capital, un actionnaire idéal pour poursuivre ensemble notre ambitieux projet de faire évoluer la pratique de la plaisance en France. Grâce à cette opération, nous allons franchir une nouvelle étape de notre développement, d’abord par l’extension de notre réseau d’actifs dans une véritable logique industrielle et commerciale, grâce à la possibilité de mutualiser les coûts d’investissement destinés à transformer nos actifs dans un marché en pleine mutation. Ensuite, en nous permettant de continuer notre politique d’investissement dans le digital, pour répondre à l’absence de solutions adaptées à la gestion commerciale. Nous avons ainsi développé en interne notre plateforme Vega, une nouvelle plateforme de gestion qui permettra de digitaliser la relation client et de proposer des nouveaux services en phase avec les tendances de consommation actuelles. L’objectif est de faire de cette plateforme la porte d’entrée digitale de tout l’écosystème portuaire et touristique située autour des ports. Elle sera également connectée avec les différents équipements du port et notamment le réseau d’Eco-bornes que nous avons développé en partenariat avec des professionnels du secteur. » précise Gilles Tersis, Président de Port Adhoc.

A propos de Port Adhoc :

Port Adhoc est un groupe privé qui développe et gère des ports de plaisance en France et en Europe depuis une quinzaine d’année. Aujourd’hui, le groupe exploite 10 ports en France et aux Pays-Bas : 5 marinas (Port Médoc, Port Barcarès, Jachthaven Naarden (Pays-Bas, à 20 minutes d’Amsterdam), Marina Muiderzand (Pays-Bas, à 20 minutes d’Amsterdam) et Jachthaven Bruinisse (Pays-Bas, à 40 minutes de Rotterdam)) ainsi que 3 ports à sec sur rack à Paimpol (22), Bayonne-Anglet (64) et Leucate (11) et enfin 2 ports mixtes (Port Napoléon et Soubise) représentant un total d’environ 8600 places de port. Dans un marché en pleine mutation qui passe d’une logique de propriété à une logique d’usage, Port Adhoc a pour ambition de transformer ces ports en destinations touristiques et de loisir non plus seulement destinées à des passionnées du bateau mais aussi à un public plus large et transgénérationnel. C’est la raison pour laquelle le groupe développe et déploie des outils de gestion commerciaux et des équipements portuaires innovants qui permettront de proposer expériences nouvelles aux plaisanciers.

À propos de NextStage :

NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d’emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. Son capital est détenu par de grands actionnaires de premier plan tels que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi...comme par des entrepreneurs et investisseurs particuliers. NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage, l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

À propos de Natixis Investment Managers :

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (898,2 Mds d’euros d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.

A propos de Mirova :

Mirova est la société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement durable Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins et à fort impact.

Avec plus de 15 ans d'expérience dans la structuration et la gestion d'actifs d'infrastructure, les équipes Infrastructures de Mirova offrent aux clients institutionnels des opportunités d'investissement dans des actifs nouveaux ou existants tout en favorisant le développement durable des économies locales.

Mirova

Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme

RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014

59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris

Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers.

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018.

Intervenants :

Port Adhoc : Gilles Tersis (Président), Stéphane Audoynaud (Directeur Général), Clement Heliot (Responsable Développement)

NextStage AM : Jean David Haas (Directeur Général), Michaël Strauss-Kahn (Directeur d’Investissement)

Mirova : Guillaume Faroux (Directeur du fonds BTP Impact Local), Simon Reyburn (Chargé d’Investissement), Zoé Jeanroy-Broz (Chargée d’investissement)

Pevensey Avocats : Jérome Lemercier, Grégoire Lepigeon

